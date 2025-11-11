Χριστινάκη: «Ανυπομονούμε να δούμε στο γήπεδο οικογένειες, μικρά παιδιά, κορίτσια που παίζουν μπάσκετ»

Η πορεία της Εθνικής Γυναικών προς το EuroBasket 2027 αρχίζει (12/11) στη φιλόξενη πόλη της Κοζάνης, από την αναμέτρηση με την Κροατία στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης της διοργάνωσης στις 19.00 στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης «Β. Φλέγκας».

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Πέτρος Πρέκας, η Ελεάννα Χριστινάκη, η Πηνελόπη Παυλοπούλου και η Έλενα Τσινέκε μίλησαν στην Media Day για τη νέα αρχή που θα κάνει η ομάδα και τους στόχους που έχει στην προκριματική φάση. Στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης βρέθηκε και ο Λύσανδρος Μεταξάς, Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος μίλησε για την Εθνική ομάδα και τον πρώτο αγώνα της προκριματικής φάσης στην πόλη.

Αναλυτικά

Πέτρος Πρέκας (Προπονητής Εθνικής Γυναικών): «Οι προκριματικοί αγώνες του Ευρωμπάσκετ 2027, γίνεται σε δύο φάσεις. Εμείς τώρα θα παίξουμε στην πρώτη προκριματική φάση όπου θα διεξαχθούν έξι αγώνες. Οι πρώτοι θα πραγματοποιηθούν τώρα τον Νοέμβριο και οι υπόλοιποι τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Συνολικά έξι αγώνες Οι δυο πρώτες του ομίλου θα περάσουν στην επόμενη φάση των προκριματικών που θα διεξαχθεί τον επόμενο έτος. Άρα, σε αυτήν την πρώτη φάση έχουμε ως στόχο να μαζέψουμε νίκες και να προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο. Ο πρώτος αγώνας με την Κροατία θα είναι δυνατός και δύσκολος. Ο αντίπαλος μας αγωνίζεται πλήρης. Έχει ένα δυνατό ρόστερ. Θα γίνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πιστεύω είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Κοζάνης για την φιλοξενία. Θα κάνω μια παράκληση στον κόσμο: Να έρθει κοντά στην Εθνική ομάδα Γυναικών, να στηρίξει την προσπάθεια των αθλητριών και να μας βοηθήσει να πάρουμε τη νίκη στον αγώνα με την Κροατία. Στο παράθυρο του Νοεμβρίου για πρώτη φορά θα γίνουν τρεις συνεχόμενοι αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμάσουμε την ομάδα μέσα σε τρεις μέρες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Βέβαια εμείς στην ομάδα έχουμε αθλήτριες οι οποίες παίζουν και είναι μαζί αρκετά χρόνια, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ειδικά στο παιχνίδι με την Κροατία η οποία δημιουργία πολλά προβλήματα με τον τρόπο που παίζει, είναι πολύ δύσκολο να ετοιμάσεις 100% την ομάδα για να παίξει ως αντίπαλός της. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, και δουλέψαμε πολύ ώστε αύριο να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα».

Ελεάννα Χριστινάκη: «Χαιρόμαστε που είμαστε στην Εθνική ομάδα και στην φιλόξενη και όμορφη πόλη της Κοζάνης. Θα είμαστε μαχητικές σε όλα τα παιχνίδια. Θα παίξουμε πολύ καλή άμυνα κάτι το οποίο είναι ο κανόνας για την ομάδα. Θα ακολουθήσουμε το αγωνιστικό πλάνο του προπονητή για θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στον αγώνα με την Κροατία θέλουμε να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας. Ανυπομονούμε να δούμε στο γήπεδο οικογένειες, μικρά παιδιά, κορίτσια που παίζουν μπάσκετ. θα είναι μια ευκαιρία να τους γνωρίσουμε και εμείς. Μαθαίνουμε ότι θα έρθει κόσμος. Είναι πολύ ωραίο να γεμίζουν τα γήπεδα σε διάφορες πόλεις κάθε χρονιά που παίζουμε στα προκριματικά. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία να μας δουν και να τους δούμε. Είναι κάτι που το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια και επικροτεί η Ομοσπονδία. Εργάζονται πολλοί άνθρωποι για να γίνεται αυτό πραγματικότητα».

Πηνελόπη Παυλοπούλου: «Αυτό που θέλουμε να δείξουμε και να βγάλουμε στο παιχνίδι είναι την την ομαδικότητά μας. Ως Εθνική Ομάδα έχουμε ένα διάστημα 4-5 μηνών που δεν έχουν ξαναβρεθεί μαζί όλες οι παίκτριες και είναι σημαντικό το διάστημα αυτό. Έχουμε χτίσει όμως μια ταυτότητα τα τελευταία χρόνια, έχουμε δουλέψει πάνω σε κάποια πράγματα και θέλουμε να δείξουμε μαχητικότητα, να δείξουμε πάθος. Δεν θα είναι τέλεια η εικόνα μας, αλλά θα πρέπει να πάρουμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο. Έχει έρθει η Εθνική Ομάδα στην Κοζάνη και μέχρι στιγμής ο κόσμος είναι πολύ φιλόξενος, είναι πολύ θερμή η υποδοχή και περιμένουμε να γεμίσουμε αυτό εδώ το γήπεδο, να είναι μια γιορτή, να χαρούμε όλοι μαζί μια όμορφη στιγμή για την Εθνική! Πράγματι το διάστημα προετοιμασίας που είχαμε είναι πολύ μικρό και ξεκινάμε με ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Κροατία είναι ανταγωνιστική ομάδα, δυνατή με πολύ καλές παίκτριες που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο και σε έχει λύσεις σε κάθε θέση. Δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε για τα πάντα και να τα περιμένουμε, αλλά η καθεμία από εμάς, μαζί με τους προπονητές μας προετοιμαζόμαστε και αν υπάρχει κάτι διαφορετικό την ώρα του αγώνα, προσαρμοζόμαστε. Υπάρχει η εμπειρία και το θέμα είναι να είμαστε όλες έτοιμες να το πράξουμε εγκαίρως».

Έλενα Τσινέκε: «Η Εθνική ομάδα είναι οικογένεια. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια μαζί. Αυτό το “μαζί” είναι και το σύνθημα της ομάδας. Είμαστε μαζί και έτσι θέλουμε να παραμείνουμε. Αυτό που θεωρώ σημαντικό σημαντικό για εμάς είναι να βρούμε ρυθμό και να τον βρούμε πολύ γρήγορα γιατί το διάστημα των παραθύρων της πρώτης προκριματικής φάσης είναι μικρό. Οπότε εκείνο που πρέπει να βρούμε είναι αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στην προκριματική φάση είναι η νίκη σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα πρέπει να συγκεντρωμένες στον αυριανό αγώνα με την Κροατία. Εννοείται ότι θέλουμε να έχουμε μαζί μας όλους τους φιλάθλους. Να έρθει όλη η πόλη. Να μας υποστηρίξει και να τους ακούσουμε γιατί η φωνή τους είναι η δύναμή μας!».

Λύσσανδρος Μεταξάς (Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας): «Η Κοζάνη φοράει τα γιορτινά της σ’ αυτόν τον προκριματικό αγώνα της Εθνικής Γυναικών. Ευελπιστούμε να της φέρουμε γούρι. Να στηρίξουμε όλη η Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα η πόλη της Κοζάνης τις αθλήτριες μας, έτσι ώστε να ξεκινήσουν με θετικό αποτέλεσμα. Η Ομοσπονδία μάς είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την φιλοξενία. Οπότε ευελπιστούμε αν έχουμε καλή συνεννόηση και καλή συνεργασία να φιλοξενήσουμε κι άλλες διοργανώσεις».