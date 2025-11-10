Παπαπέτρου στο GWomen Sports Summit: «Κάθε φορά που τραυματιζόμουν, τον μεγαλύτερο πόνο τον βίωνε η μητέρα μου»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου βρέθηκε στη σκηνή του 4ου GWomen Sports Summit με moderator τη Φρόσω Πατσού για μια συζήτηση αφιερωμένη στην ανθεκτικότητα, την αντιμετώπιση της αποτυχίας και το πώς η ευαλωτότητα μετατρέπεται σε δύναμη.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της συζήτησης του πάνελ μίλησε για την απόφασή του να κρεμάσει τα παπούτσια του και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Αναλυτικά

«Δεν είχατε σκεφτεί να φέρετε χαρτομάντιλα! Ο αθλητισμός έχει τις ίδιες δυσκολίες, ίσως διαφορετικά εμπόδια, αλλά ψυχολογικα και ψυχοσωματικά είναι το ίδιο και στους άντρες και στις γυναίκες. Ίδιος είναι ο πόνος και η χαρά.

Για εμένα, κάθε φορά που τραυματιζόμουν, πίστευα πως τον μεγαλύτερο πόνο τον βίωνε η μητέρα μου μέσα στην καριέρα μου. Η απόφασή μου ήταν μια ψυχολογική μάχη με τον εαυτό μου, μια μάχη ταυτότητας. Δίπλα από το όνομα έρχεται η ιδιότητα, το τι επαγγέλεσαι και όταν αυτή αλλάζει, το πρώτο που πρέπει να σκεφτείς είναι ότι όλα θα πάνε καλά. Το κάνω για το καλό της υγείας μου και πρέπει να συνεχίσω να προσπαθώ. Οι αθλητές είναι άνθρωποι, με τις ίδιες δυσκολίες μέσα στο σπίτι τους. Η ψυχολογική προετοιμασία ήταν πολύ πιο δύσκολη, γιατί το σώμα μου μού φώναζε να σταματήσω».