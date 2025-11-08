Η νίκη ήταν αναμενόμενη, ο τρόπος όμως με τον οποίο ήρθε γέμισε ικανοποίηση όσους βρέθηκαν στο κλειστό της Λεωφόρου. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε αήττητος την πορεία του στην Α1 Γυναικών, επικρατώντας με το επιβλητικό 108-56 της Ανόρθωσης Βόλου, σε μια αναμέτρηση όπου κυριάρχησε απόλυτα σε ρυθμό, ένταση και ενέργεια.

Περίπου 1.500 φίλαθλοι δημιούργησαν ζεστή ατμόσφαιρα στις εξέδρες, ενώ το «τριφύλλι» επιβεβαίωσε από το πρώτο λεπτό τον τίτλο του φαβορί, επέβαλε τον ρυθμό του και δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης. Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ έτρεξαν στο παρκέ, μοιράστηκαν σωστά την μπάλα και ανέβασαν τη διαφορά πάνω από τους 25 πόντους ήδη από το ημίχρονο (51-25), πριν μετατρέψουν το δεύτερο μέρος σε παράσταση για έναν ρόλο. Με το τελικό 108-56, ο Παναθηναϊκός έκανε το 5/5, ενώ η Ανόρθωση παρέμεινε χωρίς νίκη (0-5).

Η Τζέσικα Πρινς έκανε άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 τάπες και απόλυτη επιρροή στις δύο πλευρές του παρκέ, παίζοντας μόλις 16 λεπτά. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Μπράουν, που πρόσθεσε 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από κοντά οι Κριμίλη (16 πόντοι, 6 ασίστ) και Πολυμένη (14 πόντοι, 4 ασίστ).

Για την Ανόρθωση, η Κουτσουνούρη πάλεψε μόνη της με 21 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ η Μπατλ πρόσθεσε 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-7, 51-25, 76-37, 108-56

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 9(1), Κωτούλα 8(2), Μπράουν 15(2), Κουμαντσιώτου 5, Γαλανόπουλος 5(1), Πολυμένη 14(3), Βίτολα, Χατζηλεοντή 6(2), Κριμίλη 16(3), Χατζηγιακουμή 8(2), Υφαντοπούλου 2, Πρινς 20.

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 5, Σουλτάνη 4, Κοτζαϊτση, Σιουμουρέκη 1, Σαμαντά, Κουτσουνούρη 21(2), Γκανάτσιου, Σμιθ 8(2), Ταντουρόφσκα 7(1), Μπατλ 10.