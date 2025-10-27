Τέσσερις μήνες μετά το τέλος του Eurobasket 2025 στο ΣΕΦ, ξεκινούν τα Προκριματικά για το Eurobasket 2027. Εκεί όπου η Εθνική μας ομάδα θα διεκδικήσει τη πρόκριση στην διοργάνωση, η οποία θε φιλοξενηθεί σε τέσσερις χώρες και δη σε Βέλγιο, Λιθουανία, Φινλανδία, Σουηδία.

Στις 12 Νοεμβρίου η Εθνική μας θα υποδεχθεί την το κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης στην Κοζάνη την Κροατία με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της.

Στο επιτελείο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ελλάδας θα συνεχίσει να βρίσκεται η Σοφία Κλιγκοπούλου από τη θέση της Director Of Team Operation της Εθνικής Γυναικών, ενώ η Εβίνα Μάλτση η αναλαμβάνει τη θέση της General Manager.

Στην τεχνική ηγεσία της ομάδας συνεχίσει ο Πέτρος Πρέκας.

Το επιτελείο της Εθνικής Γυναικών