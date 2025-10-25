GWomen
Ολυμπιακος Γυναικες
25/10/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Α1 Γυναικών: Πρώτη νίκη για ΠΑΟΚ, συνεχίστηκε το αήττητο του Ολυμπιακού

Ευτυχία Οικονομίδου

Με τέσσερα δυνατά παιχνίδια συνεχίστηκε η Α1 Γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη επί του Πρωτέα Βούλας, τον Πανσερραϊκό να επικρατεί του Παναθλητικού, την Ιωνία να ξεπερνά τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ολυμπιακό να κερδίζει την Ανόρθωση.

Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας του Πρωτέα Βούλας με 86-82, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και αμφίρροπες φάσεις. Ο Πανσερραϊκός, με πρωταγωνίστρια τη Μουρ, κέρδισε τον Παναθλητικό με 73-64, ενώ η Ιωνία ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε του ΠΑΣ Γιάννινα με 77-61. Τέλος, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο, επικρατώντας της γηπεδούχου Ανόρθωσης με 89-64.

4η Αγωνιστική – Αποτελέσματα

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82
Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64
Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61
Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89
Κυριακή 26/10
Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Αθηναϊκός Qualco Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη (Γερός)
Ρεπό: Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία

1) Πανσερραϊκός 7 282-255 27

2) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 7 276-256 20

3) Παναθηναϊκός 6 260-187 73

4) Ολυμπιακός 6 260-187 73

5) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27

6) Αθηναϊκός Qualco 5 228-185 43

7) Πρωτέας Βούλας 5 286-306 -20

8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48

9) Παναθλητικός 4 213-233 -20

10) Αμύντας 3 175-229 -54

11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67

*Αμύντας και Αθηναϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 1-2/11)

Πρωτέας Βούλας-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας

Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]