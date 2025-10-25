Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.
Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας του Πρωτέα Βούλας με 86-82, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και αμφίρροπες φάσεις. Ο Πανσερραϊκός, με πρωταγωνίστρια τη Μουρ, κέρδισε τον Παναθλητικό με 73-64, ενώ η Ιωνία ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε του ΠΑΣ Γιάννινα με 77-61. Τέλος, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο, επικρατώντας της γηπεδούχου Ανόρθωσης με 89-64.
4η Αγωνιστική – Αποτελέσματα
ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82
Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64
Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61
Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89
Κυριακή 26/10
Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Αθηναϊκός Qualco Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη (Γερός)
Ρεπό: Παναθηναϊκός
Η βαθμολογία
1) Πανσερραϊκός 7 282-255 27
2) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 7 276-256 20
3) Παναθηναϊκός 6 260-187 73
4) Ολυμπιακός 6 260-187 73
5) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27
6) Αθηναϊκός Qualco 5 228-185 43
7) Πρωτέας Βούλας 5 286-306 -20
8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48
9) Παναθλητικός 4 213-233 -20
10) Αμύντας 3 175-229 -54
11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67
*Αμύντας και Αθηναϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 1-2/11)
Πρωτέας Βούλας-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας
Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου
Ρεπό: ΠΑΟΚ