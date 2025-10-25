Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας του Πρωτέα Βούλας με 86-82, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και αμφίρροπες φάσεις. Ο Πανσερραϊκός, με πρωταγωνίστρια τη Μουρ, κέρδισε τον Παναθλητικό με 73-64, ενώ η Ιωνία ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε του ΠΑΣ Γιάννινα με 77-61. Τέλος, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο, επικρατώντας της γηπεδούχου Ανόρθωσης με 89-64.

4η Αγωνιστική – Αποτελέσματα

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82

Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64

Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61

Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89

Κυριακή 26/10

Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Αθηναϊκός Qualco Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη (Γερός)

Ρεπό: Παναθηναϊκός



Η βαθμολογία

1) Πανσερραϊκός 7 282-255 27

2) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 7 276-256 20

3) Παναθηναϊκός 6 260-187 73

4) Ολυμπιακός 6 260-187 73

5) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27

6) Αθηναϊκός Qualco 5 228-185 43

7) Πρωτέας Βούλας 5 286-306 -20

8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48

9) Παναθλητικός 4 213-233 -20

10) Αμύντας 3 175-229 -54

11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67

*Αμύντας και Αθηναϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 1-2/11)

Πρωτέας Βούλας-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας

Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου

Ρεπό: ΠΑΟΚ