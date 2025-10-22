Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 94-73 από την πανίσχυρη Φενέρμπαχτσε στην Ülker Sports Arena, για την 3η αγωνιστική του Group C της EuroLeague Γυναικών. Η τουρκική ομάδα αγωνίστηκε χωρίς την τραυματία Τζόνκελ Τζόουνς και τη Ντομινίκ Μαλονγκά, που διέκοψε μονομερώς το συμβόλαιό της, αλλά οι Έμα Μίσεμαν (17π, 6ρ), Ιλιάνα Ρούπερτ (15π, 7ρ), Κάιλα ΜακΜπράιντ (13π, 4ασ) και Αλπερί Ονάρ (11π) έδωσαν τη νίκη στους γηπεδούχους.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε δυνατά για ένα ημίχρονο κόντρα σε ομάδα με πέντε συνεχόμενες παρουσίες στο Final-4 και δύο τίτλους (2023, 2024). Η Σιέρα Τζόνσον (17π, 5ρ), η Νόζια Γούλφολκ (15π, 5ρ, 6ασ), η Ελεάννα Χριστινάκη (12π) και η Ευγενία Κολλάτου (10π, 6ασ) πάλεψαν μέχρι το τέλος.

Η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε 29-23 με σερί 10-0 στο ξεκίνημα του β' δεκαλέπτου, αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε και έμεινε κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Η διαφορά σταθεροποιήθηκε σε διψήφια επίπεδα στο πρώτο μισό της γ' περιόδου, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να φτάνει ακόμα και στο +26 (94-68).

Οι «ερυθρόλευκες» ήταν εξαιρετικές από την περιφέρεια (9/19 τρίποντα) και δεν έχασαν βολή (4/4), αλλά υστέρησαν στα ριμπάουντ (30-40) και στην δημιουργικότητα (15-30 οι ασίστ). Παράλληλα, η Φενέρ εκτέλεσε 15 περισσότερες βολές. Ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε μόλις 10 λάθη, τα ίδια με τους γηπεδούχους.

Με τη νίκη επί της Μίσκολτς στο ΣΕΦ ήδη καταγεγραμμένη, οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση παραμένουν ψηλές. Η 3η αγωνιστική του Group C ολοκληρώνεται την Πέμπτη με τη Μίσκολτς να υποδέχεται τη Βαλένθια.

Δεκάλεπτα: 19-23, 45-42, 69-57, 94-73