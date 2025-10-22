Με μία δύσκολη αναμέτρηση συνεχίζει το ταξίδι του στη Euroleague Γυναικών ο Ολυμπιακός. Η ομάδα από τον Πειραιά θα αντιμετωπίσει στην Κωνσταντινούπολη την ισχυρή Φενέρμπαχτσε.

Οι «ερυθρόλευκες» αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 1-1 ενώ από την πλευρά της, η τούρκικη ομάδα είναι αήττητη σε δύο παιχνίδια. Το τζάμπολ για την αποψινή αναμέτρηση (22/10) είναι προγραμματισμένο για τις 20:00.

Θα υπάρξει απευθείας τηλεοπτική κάλυψη του παιχνιδιού της τρίτης αγωνιστικής από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.