Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Α1 Μπάσκετ Γυναικών, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα του Πρωτέα Βούλας έχοντας επικρατήσει με 93-75.

Μπορεί στο πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα των νοτίων προαστίων να βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 19-17, ωστόσο το σύνολο της Σελέν Ερντέμ έκανε την ανατροπή και διατηρώντας τα ηνία στο προβάδισμα μέχρι και τη λήξη, πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη.

Από το «τριφύλλι» ξεχώρισε η Ρένα Φίτζεραλντ με 25 πόντους, στους 23 ακολούθησε η Ιωάννα Κριμίλη (7 ριμπάουντ), στους 11 έφτασε η Βίτολα που είχε 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ ενώ στους 11 πόντους με 12 ριμπάουντ ολοκλήρωσε η Τζέιλιν Μπράουν.

Από τον Πρωτέα, πρώτη σκόρερ αναδείχθηκε η Μάλι Μόργκαν με 25 πόντους και 11 ριμπάουντ, στους 20 τελείωσε η Γιένσεν Λόρεν ενώ 11 είχε η Παναγιώτα Στολίγκα.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 35-42, 53-63, 75-93