Συνολικά τρεις αναμετρήσεις με ελληνικό ενδιαφέρον περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Πέμπτης (16/10) για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ γυναικών.

Πρώτο χρονικά, είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού όπου θα υποδεχθεί τη DVTK στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Euroleague Γυναικών. Απευθείας μετάδοση από το Mega News αλλά και το YouTube της FIBA, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο στις 18:30.

Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στη Λιθουανία τη Νεπτούνας για το EuroCup Γυναικών, με την έναρξη του ματς να αναμένεται στις 19:00, απευεθίας μετάδοση από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Αθηναϊκού στην Τουρκία, εκεί όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Μπεσίκτας της Μαριέλλας Φασούλα. Τζάμπολ στις 20:00 και κάλυψη επίσης από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων της Πέμπτης 16/10