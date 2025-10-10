Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου είχε τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή έως και το τέλος με αποτέλεσμα να ανοίξει λογαριασμό στο Eurocup με το «καλημέρα» της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα είχε το προβάδισμα από το πρώτο δεκάλεπτο με 18-14 και έκτοτε άρχισε να «χτίζει» διψήφιες διαφορές στο σκορ τις οποίες και διατήρησε έως και το τέλος.

Από τη στιγμή που έκανε το καλύτερο δυνατό ποδαρικό στο Eurocup, απέκτησε και την ψυχολογία που είχε ανάγκη μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Α1.

Επόμενος αντίπαλος για τον Αθηναϊκό στην 2η αγωνιστική της διοργάνωσης θα είναι κόντρα στην Μπεσίκτας της Μαριέλλας Φασούλα εκτός έδρας.

Η Μπορισλάβα Χρίστοβα ήταν η καλύτερη του παρκέ έχοντας 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ακολούθησαν οι Αλέξις Πρινς (12π.) και Κις (12π.)

Τα δεκάλεπτα: 18-14, 41-32, 55-45, 75-59.