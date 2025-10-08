Ο Ολυμπιακός αρχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στην EuroLeague Women, και η πρώτη μάχη θα δοθεί απόψε (8/10) στις 18:30 απέναντι στη Βαλένθια, στο ΣΕΦ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News.

Οι «ερυθρόλευκες» θέλουν να μπουν δυναμικά στη μάχη των ομίλων της φετινής EuroLeague Women. Αγωνίζονται στον τρίτο όμιλο, με αντιπάλους τις ισχυρές Βαλένθια και Φενέρμπαχτσε και την ούγγρικη Μίσκολτς.

Η Βαλένθια και η Φενέρ πέρυσι είχαν φτάσει μέχρι το Final Four της διοργάνωσης. Ο όμιλος των νταμπλούχων είναι εξαιρετικά απαιτητικός και η ελληνική ομάδα μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά, αφού σήμερα θα αντιμετωπίσει τις Ισπανίδες που διατήρησαν τον βασικό τους κορμό από την περσινή, πολύ επιτυχημένη για αυτές, χρονιά.

Από τον όμιλο προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες, και οι παίκτριες της Φρόσως Δρακάκη θέλουν να πάρουν αυτή την πρόκριση φέτος, αφού πέρυσι τερμάτισαν τελευταίες στον όμιλο και δεν προχώρησαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.