Η φιναλίστ ομάδα του Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΣ Γιάννινα, αντιμετωπίζει τον νταμπλούχο Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup Γυναικών, την Κυριακή 28/9. Η Ντίνα Σαρηγιαννίδου μοιράστηκε τις σκέψεις της σχετικά με αυτό το ιστορικό γεγονός, το όφελος που θα έχει για τον γυναικείο αθλητισμό, αλλά και την προσέγγιση της ομάδας της στο συγκεκριμένο ματς.

Για τη συμμετοχή του ΠΑΣ στο Super Cup:

«Η συμμετοχή μας στο πρώτο Super Cup στην ιστορία του γυναικείου μπάσκετ είναι μια στιγμή ιστορική. Νιώθουμε πραγματικά περήφανες που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και έχουμε την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε τα Ιωάννινα σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό.»

Για τον νέο θεσμό:

«Η Ομοσπονδία δείχνει έμπρακτα ότι επενδύει και στηρίζει το γυναικείο μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τέτοιες ενέργειες, τόσο εμείς ως αθλήτριες όσο και ο κόσμος.»

Η έμπειρη φόργουορντ τόνισε επίσης ότι η διεξαγωγή του στην επαρχία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη νέα γενιά.

«Η φιλοξενία του Super Cup στην Άρτα είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι πολύ σπουδαίο που μια τέτοια διοργάνωση διεξάγεται σε επαρχιακή πόλη, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερα παιδιά, κορίτσια και οικογένειες να έρθουν σε επαφή με το γυναικείο μπάσκετ. Είναι ένα κίνητρο για τα νέα κορίτσια που αγαπούν το άθλημα και ονειρεύονται να αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο.»

Για τον αντίπαλο υπογράμμισε ότι, παρά το μέγεθος των «ερυθρολεύκων», η ομάδα της θα δώσει το 100% για να διεκδικήσει τον τίτλο.

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό:

«Η ομάδα μας είναι νέα και αυτή τη στιγμή χτίζεται. Προσπαθούμε να μάθουμε η μία την άλλη, αλλά και τη φιλοσοφία του προπονητή. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα δυνατή που ξέρει πώς να κερδίζει τίτλους. Το παιχνίδι αυτό θα είναι μια πρόκληση για εμάς και θα κριθεί από το πάθος, τη θέληση και τη συγκέντρωση.»