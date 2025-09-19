Η FIBA ανακοίνωσε τις πόλεις στις οποίες θα διεξαχθούν τα τέσσερα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2026. Με την Κωνσταντινούπολη, τη Λιόν, το Σαν Χουάν και τη Γουχάν να αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των τεσσάρων τουρνουά.

Από τις 11 έως τις 17 Μαρτίου, οι ομάδες θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στην τελική φάση. Έξι ομάδες θα συμμετάσχουν σε κάθε ένα από τα τέσσερα τουρνουά, με την κλήρωση να πραγματοποιείται στις 7 Οκτωβρίου στις 20:00.

Γερμανία ως οικοδέσποινα, Αυστραλία, Βέλγιο, Νιγηρία και ΗΠΑ έχουν ήδη προκριθεί, ενώ οι άλλες 11 ομάδες θα προκύψουν από τα τέσσερα τουρνουά.

Οι ομάδες που θα μπουν στη μάχη είναι οι... Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία, Μάλι, Νιγηρία, Σενεγάλη, Νότιο Σουδάν, Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδάς, Κολομβία, Πουέρτο Ρίκο, ΗΠΑ, Κίνα, Αυστραλία, Ιαπωνία, Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, με αυτές που έχουν προκριθεί να παίρνουν κανονικά μέρος στην προκριματική διαδικασία για να βρουν ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια.