Το Athens Cup συγκέντρωσε τρεις υπερδυνάμεις της Ευρωλίγκας και τον ανερχόμενο φετινό εκπρόσωπο του EuroCup, τον ίδιο τον Αθηναϊκό, σε ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ υψηλού επιπέδου, συγκινήσεις και εικόνες που θύμισαν σε όλους πόσο όμορφο μπορεί να είναι το άθλημα.

Η πρεμιέρα της Παρασκευής είχε ελληνικό θρίαμβο. Ο Αθηναϊκός, γεμάτος ενέργεια και αποφασιστικότητα, συνέτριψε την τουρκική Μερσίν με 98-69, ξεκινώντας ιδανικά τη διοργάνωση. Η άμυνα πίεσε σε κάθε σημείο του γηπέδου, η επίθεση λειτούργησε με πλουραλισμό έξι παίκτριες τελείωσαν το ματς με διψήφιο αριθμό πόντων και η μάχη των ριμπάουντ ήταν αφοπλιστικά υπέρ της ελληνικής ομάδας. Με τον χρόνο να μοιράζεται σε όλες τις αθλήτριες, ο Αθηναϊκός έδειξε πως δεν στηρίζεται σε μονάδες αλλά σε βάθος και ομοιογένεια.

Το Σάββατο, η πρόκληση ανέβηκε επίπεδο. Η Βαλένθια, ομάδα φτιαγμένη για την Ευρωλίγκα, έδειξε την κλάση της και επικράτησε με 69-49. Ο Αθηναϊκός, όμως, πάλεψε με πάθος, βρήκε μεγάλα διαστήματα καλού μπάσκετ και μέτρησε τις δυνάμεις του απέναντι σε έναν αντίπαλο κορυφαίου επιπέδου. Η βραδιά είχε και μια ιδιαίτερη συναισθηματική νότα: η ομάδα του Αθηναϊκού που το 2010 κατέκτησε το EuroCup βραβεύτηκε, θυμίζοντας σε όλους πως ο σύλλογος αυτός έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του μπάσκετ γυναικών.

Η Κυριακή, τελευταία μέρα του τουρνουά, ήταν γεμάτη λάμψη και δυνατές συγκινήσεις. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Αθηναϊκός έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ του τριημέρου και νίκησε με 91-79 τη Γκντίνια. Η Αλέξις Πρινς ήταν ασταμάτητη με 24 πόντους, ενώ η Εβίνα Σταμάτη πρόσθεσε 14 και η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου έδειξε χαρακτήρα και ποιότητα. Εκτός παρκέ, το κοινό χειροκρότησε όρθιο δύο εμβληματικές μορφές του ελληνικού μπάσκετ, την Αναστασία Κωστάκη και την Εβίνα Μάλτση, που βραβεύτηκαν για τη σπουδαία τους προσφορά στο άθλημα.

Το Athens Cup δεν ήταν απλώς τρία παιχνίδια. Ήταν ένα τουρνουά γεμάτο μπάσκετ και συγκινήσεις, μια γιορτή που έφερε στον Βύρωνα την ελίτ της Ευρώπης, ανέδειξε παίκτριες που αξίζει να μάθουμε και να παρακολουθούμε και έδωσε έμπνευση σε μικρά κορίτσια που ονειρεύονται να ασχοληθούν με το άθλημα. Η οργάνωση, η ατμόσφαιρα και η ποιότητα του θεάματος απέδειξαν πως ο Αθηναϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα, αλλά ένας σύλλογος που στηρίζει, εξελίσσει και αναβαθμίζει διαρκώς το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα.

Και η συνέχεια προμηνύεται εξίσου συναρπαστική. Ο Αθηναϊκός Qualco θα αγωνιστεί φέτος στο EuroCup, με τα εντός έδρας παιχνίδια να διεξάγονται - εκτός απροόπτου – κάθε Πέμπτη στις 19:00. Κρατήστε, λοιπόν, τις ημερομηνίες στα ημερολόγια: το Athens Cup ήταν μόνο η αρχή μιας μεγάλης μπασκετικής σεζόν.

