15 χρόνια από το έπος του Αθηναϊκού

Ήταν άνοιξη του 2010 όταν ο Αθηναϊκός έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του ευρωπαϊκού γυναικείου μπάσκετ. Το Eurocup κατέληγε στα χέρια μιας ελληνικής ομάδας για πρώτη φορά και το όνειρο μιας ολόκληρης γενιάς γινόταν πραγματικότητα.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, οι εικόνες εκείνης της βραδιάς παραμένουν ζωντανές. Το Σάββατο 13/9, στο κλειστό «Δ. Καλτσάς», το παρελθόν θα συναντήσει το παρόν. Ο Αθηναϊκός Qualco θα τιμήσει τις γυναίκες που χάρισαν στην Ελλάδα την πιο λαμπρή ευρωπαϊκή στιγμή της. Οι αθλήτριες, το τεχνικό επιτελείο και οι άνθρωποι που έγραψαν ιστορία θα βραβευτούν ξανά από την Ρουθ Ράιλι, με φόντο το παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια.

Μια γιορτή, μια επιστροφή στη μαγεία εκείνης της άνοιξης. Μια υπόσχεση ότι το πάθος, η αφοσίωση και η λάμψη εκείνης της ομάδας θα συνεχίσουν να εμπνέουν και τις επόμενες γενιές.