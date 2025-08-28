GWomen
Από αγώνα της Εθνικής Κορασίδων
28/08/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Λουξεμβούργο - Ελλάδα 69-83: Τρίτη συνεχόμενη νίκη των κορασίδων και τώρα «τελικός» για την ένατη θέση

Σπύρος Μαρκεζίνης

Η Ελλάδα υπέταξε και το Λουξεμβούργο με 83-69. Πλέον η Εθνική κορασίδων ετοιμάζεται για το παιχνίδι της ένατης θέσης στο EuroBasket U16' Γυναικών της Β' κατηγορίας.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε δυναμικά και πέρασε σε διψήφια διαφορά στο σκορ με 16-4 μετά από ενέργεια της Τουμπανιάρη (3΄13΄΄). Το Λουξεμβούργο ισορρόπησε το παιχνίδι και κατάφερε να μειώσει με την Μπασέτζιο 21-16 (7΄33΄΄).

Δεύτερο δεκάλεπτο και μετά από το τρίποντο της Χουσελά η Εθνική προηγήθηκε με +14 και σκορ 41-27 (13΄14΄΄), ενώ αργότερα ήρθε το +21 μετά από όμορφη ενέργεια της Προδρομίδη (54-33, 19΄28΄΄).

Με ένα σερί 9-0 το Λουξεμβούργο επέστρεψε στο ματς μειώνοντας σε 56-46 μετά από το τρίποντο της Μπασέτζιο (24΄16΄΄). Η ελληνική ομάδα έδειξε ψυχραιμία και συγκέντρωση ακόμα και όταν η Άγκοβιτς μείωσε σε 62-55 (28΄32΄΄) και με πέντε συνεχόμενους πόντους της Τουμπανιάρη έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 67-55.

Το Λουξεμβούργο συνέχιζε με πιέζει καταφέρνοντας να μειώσει εκ νέου σε 71-65 (33΄54΄΄). Και πάλι, όμως, η γαλανόλευκη έδειξε χαρακτήρα. Η Βουγιούκα κέρδισε το επιθετικό ριμπάουντ και στη συνέχεια ευστόχησε σε τρίποντο κάνοντας το 79-67 (35΄50΄΄), «ψαλιδίζοντας» τις όποιες ελπίδες είχε η αντίπαλος. Η ελληνική ομάδα στη συνέχεια είχε να διαχειριστεί το προβάδισμα για να επικρατήσει με το τελικό 83-69.

Τα δεκάλεπτα: 20-28, 36-54, 55-67, 69-83

GreeceMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0Kalliopi Panagiota Chousela19:38196/1346.2%2/366.7%4/1040%3/560%10101140214
1Revekka Kakara03:0900/30%0/30%0/00%0/00%01100010-3-1
2Efthymia Fousteri *30:5852/633.3%2/366.7%0/30%1/250%055103820219
4Alexandra Militsopoulou09:0200/00%0/00%0/00%0/00%01121210-72
5Marian Prodromidi *29:09126/966.7%6/785.7%0/20%0/20%011731301317
6Loukia Papadakou05:2000/00%0/00%0/00%0/00%0441000035
7Evangelia Vougiouka *14:1691/714.3%0/30%1/425%6/875%21311120136
8Nefeli Georgia Skouma12:3821/333.3%1/250%0/10%0/00%2240120002
12Sofia Ntokmetzi03:2300/00%0/00%0/00%0/00%02200000-42
14Pangkela Bekiri *25:02135/862.5%4/666.7%1/250%2/540%044527201311
15Evgenia Toumpaniari *32:012311/1291.7%10/10100%1/250%0/00%189301422039
23Chrysoula Kavelidi15:2400/10%0/10%0/00%0/00%22404100-12
Team/Coaches21301
TOTAL2008332/6251.6%25/3865.8%7/2429.2%12/2254.6%103242291625192108

