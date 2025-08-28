Η Εθνική κορασίδων κατάφερε να επιβληθεί του Λουξεμβούργου με 83-69. Πλέον η Ελλάδα ετοιμάζεται για το παιχνίδι της ένατης θέσης του EuroBasket U16 Γυναικών της Β' κατηγορίας με αντίπαλο την Ισλανδία (29/8, 19:30).
Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε δυναμικά και πέρασε σε διψήφια διαφορά στο σκορ με 16-4 μετά από ενέργεια της Τουμπανιάρη (3΄13΄΄). Το Λουξεμβούργο ισορρόπησε το παιχνίδι και κατάφερε να μειώσει με την Μπασέτζιο 21-16 (7΄33΄΄).
Δεύτερο δεκάλεπτο και μετά από το τρίποντο της Χουσελά η Εθνική προηγήθηκε με +14 και σκορ 41-27 (13΄14΄΄), ενώ αργότερα ήρθε το +21 μετά από όμορφη ενέργεια της Προδρομίδη (54-33, 19΄28΄΄).
Με ένα σερί 9-0 το Λουξεμβούργο επέστρεψε στο ματς μειώνοντας σε 56-46 μετά από το τρίποντο της Μπασέτζιο (24΄16΄΄). Η ελληνική ομάδα έδειξε ψυχραιμία και συγκέντρωση ακόμα και όταν η Άγκοβιτς μείωσε σε 62-55 (28΄32΄΄) και με πέντε συνεχόμενους πόντους της Τουμπανιάρη έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 67-55.
Το Λουξεμβούργο συνέχιζε με πιέζει καταφέρνοντας να μειώσει εκ νέου σε 71-65 (33΄54΄΄). Και πάλι, όμως, η γαλανόλευκη έδειξε χαρακτήρα. Η Βουγιούκα κέρδισε το επιθετικό ριμπάουντ και στη συνέχεια ευστόχησε σε τρίποντο κάνοντας το 79-67 (35΄50΄΄), «ψαλιδίζοντας» τις όποιες ελπίδες είχε η αντίπαλος. Η ελληνική ομάδα στη συνέχεια είχε να διαχειριστεί το προβάδισμα για να επικρατήσει με το τελικό 83-69.
Τα δεκάλεπτα: 20-28, 36-54, 55-67, 69-83
|Greece
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|0
|Kalliopi Panagiota Chousela
|19:38
|19
|6/13
|46.2%
|2/3
|66.7%
|4/10
|40%
|3/5
|60%
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|4
|0
|2
|14
|1
|Revekka Kakara
|03:09
|0
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|-3
|-1
|2
|Efthymia Fousteri *
|30:58
|5
|2/6
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|0
|5
|5
|10
|3
|8
|2
|0
|21
|9
|4
|Alexandra Militsopoulou
|09:02
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|0
|-7
|2
|5
|Marian Prodromidi *
|29:09
|12
|6/9
|66.7%
|6/7
|85.7%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0
|1
|1
|7
|3
|1
|3
|0
|13
|17
|6
|Loukia Papadakou
|05:20
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|5
|7
|Evangelia Vougiouka *
|14:16
|9
|1/7
|14.3%
|0/3
|0%
|1/4
|25%
|6/8
|75%
|2
|1
|3
|1
|1
|1
|2
|0
|13
|6
|8
|Nefeli Georgia Skouma
|12:38
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|12
|Sofia Ntokmetzi
|03:23
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|2
|14
|Pangkela Bekiri *
|25:02
|13
|5/8
|62.5%
|4/6
|66.7%
|1/2
|50%
|2/5
|40%
|0
|4
|4
|5
|2
|7
|2
|0
|13
|11
|15
|Evgenia Toumpaniari *
|32:01
|23
|11/12
|91.7%
|10/10
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|8
|9
|3
|0
|1
|4
|2
|20
|39
|23
|Chrysoula Kavelidi
|15:24
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|4
|1
|0
|0
|-1
|2
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|0
|1
|TOTAL
|200
|83
|32/62
|51.6%
|25/38
|65.8%
|7/24
|29.2%
|12/22
|54.6%
|10
|32
|42
|29
|16
|25
|19
|2
|108