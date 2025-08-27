GWomen
Η Ευγενία Τουμπανιάρη στην Εθνική κορασίδων
27/08/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Νορβηγία 77-39: Συνεχίζουν με άνεση το... κυνήγι της ένατης θέσης οι Κορασίδες

Σπύρος Μαρκεζίνης

Η Εθνική Κορασίδων επικράτησε πολύ άνετα με 77-39 της Νορβηγίας και συνεχίζει το «κυνήγι» της ένατης θέσης στο EuroBasket U16 της Β' κατηγορίας.

Στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης φάσης του EuroBasket U16 της Β' κατηγορίας, η Ελλάδα μπόρεσε να πάρει μία άνετη νίκη επί της Νορβηγίας, έχοντας επιβληθεί με 77-39. Με αυτόν τον τρόπο η «γαλανόλευκη» συνεχίζει την προσπάθειά της ώστε να κατακτήσει την ένατη θέση της βαθμολογικής κατάταξης.

Ιδανικό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα που προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 8-0 (2΄19΄΄) , ενώ με το τρίποντο της Μηλιτσοπούλου ανέβασε τη διαφορά στο 17-4 στην εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου.

Η πολύ καλή εικόνα της Εθνικής είχε συνέχεια και στο δεύτερο δεκάλεπτο με την Τουμπανιάρη να διαμορφώνει με δίποντο το 23-4 (12΄07΄΄). Η διαφορά έφθασε στο +21 και σκορ 29-8 (14΄33΄΄), ωστόσο η Νορβηγία με ένα σερί 11-0 μείωσε σε 29-19 (17΄14΄΄).

Δυναμικό ξεκίνημα και στην τρίτη περίοδο από την ελληνική ομάδα, με τη διαφορά να ανεβαίνει και πάλι μετά από το τρίποντο της Βουγιούκα που έκανε το 40-22 (32΄14΄΄). Σε εξαιρετική ημέρα η Τουμπανιάρη (double double με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ) διαμόρφωσε με δίποντο το 54-26 (27΄23΄΄).

Η Εθνική είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο στο γήπεδο. Η διαφορά ανέβηκε στη μέγιστη τιμή στο +38 μετά από εύστοχη βολή της Μηλιτσοπούλου η οποία έγραψε το τελικό 77-39.

Επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (28/8) ,ε τον νικητή του παιχνιδιού ανάμεσα στην Αυστρία και το Λουξεμβούργο.

Δεκάλεπτα: 17-4, 33-20, 55-30, 77-39

GreeceMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0Kalliopi Panagiota Chousela *15:2262/1020%0/10%2/922.2%0/00%000112101-2
1Revekka Kakara *18:27104/944.4%3/650%1/333.3%1/1100%527001201913
2Efthymia Fousteri *23:0072/633.3%2/2100%0/40%3/475%2131052202215
4Alexandra Militsopoulou19:2883/650%1/333.3%2/366.7%0/00%12311110169
5Marian Prodromidi15:4942/540%2/450%0/10%0/00%01123300211
6Loukia Papadakou05:0400/00%0/00%0/00%0/00%01102000-11
7Evangelia Vougiouka *18:3141/520%0/30%1/250%1/250%22410241117
8Nefeli Georgia Skouma17:4900/50%0/20%0/30%0/20%3142211026-1
12Sofia Ntokmetzi03:4000/00%0/00%0/00%0/00%1121000073
14Pangkela Bekiri22:4483/1030%3/742.9%0/30%2/2100%01122370278
15Evgenia Toumpaniari *29:552812/1770.6%12/1675%0/10%4/4100%2810220302938
23Chrysoula Kavelidi10:1121/616.7%1/520%0/10%0/00%23515130125
Team/Coaches25701
TOTAL2007730/7938.0%24/4949.0%6/3020%11/1573.3%202848232317241103

