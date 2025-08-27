Στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης φάσης του EuroBasket U16 της Β' κατηγορίας, η Ελλάδα μπόρεσε να πάρει μία άνετη νίκη επί της Νορβηγίας, έχοντας επιβληθεί με 77-39. Με αυτόν τον τρόπο η «γαλανόλευκη» συνεχίζει την προσπάθειά της ώστε να κατακτήσει την ένατη θέση της βαθμολογικής κατάταξης.

Ιδανικό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα που προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 8-0 (2΄19΄΄) , ενώ με το τρίποντο της Μηλιτσοπούλου ανέβασε τη διαφορά στο 17-4 στην εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου.

Η πολύ καλή εικόνα της Εθνικής είχε συνέχεια και στο δεύτερο δεκάλεπτο με την Τουμπανιάρη να διαμορφώνει με δίποντο το 23-4 (12΄07΄΄). Η διαφορά έφθασε στο +21 και σκορ 29-8 (14΄33΄΄), ωστόσο η Νορβηγία με ένα σερί 11-0 μείωσε σε 29-19 (17΄14΄΄).

Δυναμικό ξεκίνημα και στην τρίτη περίοδο από την ελληνική ομάδα, με τη διαφορά να ανεβαίνει και πάλι μετά από το τρίποντο της Βουγιούκα που έκανε το 40-22 (32΄14΄΄). Σε εξαιρετική ημέρα η Τουμπανιάρη (double double με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ) διαμόρφωσε με δίποντο το 54-26 (27΄23΄΄).

Η Εθνική είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο στο γήπεδο. Η διαφορά ανέβηκε στη μέγιστη τιμή στο +38 μετά από εύστοχη βολή της Μηλιτσοπούλου η οποία έγραψε το τελικό 77-39.

Επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (28/8) ,ε τον νικητή του παιχνιδιού ανάμεσα στην Αυστρία και το Λουξεμβούργο.

Δεκάλεπτα: 17-4, 33-20, 55-30, 77-39