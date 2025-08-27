Στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης φάσης του EuroBasket U16 της Β' κατηγορίας, η Ελλάδα μπόρεσε να πάρει μία άνετη νίκη επί της Νορβηγίας, έχοντας επιβληθεί με 77-39. Με αυτόν τον τρόπο η «γαλανόλευκη» συνεχίζει την προσπάθειά της ώστε να κατακτήσει την ένατη θέση της βαθμολογικής κατάταξης.
Ιδανικό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα που προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 8-0 (2΄19΄΄) , ενώ με το τρίποντο της Μηλιτσοπούλου ανέβασε τη διαφορά στο 17-4 στην εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου.
Η πολύ καλή εικόνα της Εθνικής είχε συνέχεια και στο δεύτερο δεκάλεπτο με την Τουμπανιάρη να διαμορφώνει με δίποντο το 23-4 (12΄07΄΄). Η διαφορά έφθασε στο +21 και σκορ 29-8 (14΄33΄΄), ωστόσο η Νορβηγία με ένα σερί 11-0 μείωσε σε 29-19 (17΄14΄΄).
Δυναμικό ξεκίνημα και στην τρίτη περίοδο από την ελληνική ομάδα, με τη διαφορά να ανεβαίνει και πάλι μετά από το τρίποντο της Βουγιούκα που έκανε το 40-22 (32΄14΄΄). Σε εξαιρετική ημέρα η Τουμπανιάρη (double double με 28 πόντους και 10 ριμπάουντ) διαμόρφωσε με δίποντο το 54-26 (27΄23΄΄).
Η Εθνική είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο στο γήπεδο. Η διαφορά ανέβηκε στη μέγιστη τιμή στο +38 μετά από εύστοχη βολή της Μηλιτσοπούλου η οποία έγραψε το τελικό 77-39.
Επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (28/8) ,ε τον νικητή του παιχνιδιού ανάμεσα στην Αυστρία και το Λουξεμβούργο.
Δεκάλεπτα: 17-4, 33-20, 55-30, 77-39
|Greece
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|0
|Kalliopi Panagiota Chousela *
|15:22
|6
|2/10
|20%
|0/1
|0%
|2/9
|22.2%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|-2
|1
|Revekka Kakara *
|18:27
|10
|4/9
|44.4%
|3/6
|50%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|5
|2
|7
|0
|0
|1
|2
|0
|19
|13
|2
|Efthymia Fousteri *
|23:00
|7
|2/6
|33.3%
|2/2
|100%
|0/4
|0%
|3/4
|75%
|2
|1
|3
|10
|5
|2
|2
|0
|22
|15
|4
|Alexandra Militsopoulou
|19:28
|8
|3/6
|50%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|16
|9
|5
|Marian Prodromidi
|15:49
|4
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|3
|3
|0
|0
|21
|1
|6
|Loukia Papadakou
|05:04
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|-1
|1
|7
|Evangelia Vougiouka *
|18:31
|4
|1/5
|20%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|1
|0
|2
|4
|1
|11
|7
|8
|Nefeli Georgia Skouma
|17:49
|0
|0/5
|0%
|0/2
|0%
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|3
|1
|4
|2
|2
|1
|1
|0
|26
|-1
|12
|Sofia Ntokmetzi
|03:40
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|3
|14
|Pangkela Bekiri
|22:44
|8
|3/10
|30%
|3/7
|42.9%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|2
|3
|7
|0
|27
|8
|15
|Evgenia Toumpaniari *
|29:55
|28
|12/17
|70.6%
|12/16
|75%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|2
|8
|10
|2
|2
|0
|3
|0
|29
|38
|23
|Chrysoula Kavelidi
|10:11
|2
|1/6
|16.7%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|1
|5
|1
|3
|0
|12
|5
|Team/Coaches
|2
|5
|7
|0
|1
|TOTAL
|200
|77
|30/79
|38.0%
|24/49
|49.0%
|6/30
|20%
|11/15
|73.3%
|20
|28
|48
|23
|23
|17
|24
|1
|103