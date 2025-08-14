Ο Αμύντας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την 26χρονη γκαρντ Σίντνεϊ Χάντερ για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η γυναικεία ομάδα του Αμύντα ενισχύεται σημαντικά με την προσθήκη της Αμερικανίδας Sydney Hunter, η οποία θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026.

Η Sydney Hunter, γεννημένη 24 Μαρτίου του 1999, έρχεται στον Αμύντα όχι μόνο με πάθος, αλλά και με σπουδαία στατιστικά και εμπειρία από υψηλό επίπεδο.

Στο University of San Diego, ήταν βασικός πυλώνας της ομάδας – με 11.3 π., 6.2 ρ. και 66 κλεψίματα κατά μέσο όρο στη σεζόν 2021–22, ενώ είχε και εντυπωσιακά ποσοστά σουτ και βολών.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, ξεχώρισε στα πρωταθλήματα της Τουρκίας και της Βρετανίας με διψήφιους μέσους όρους και double-double σε πόντους/ριμπάουντ. Αυτές οι παραστάσεις αποτελούν εγγύηση ότι θα συμβάλλει καταλυτικά στον ανταγωνιστικό μας χαρακτήρα.

Η Sydney έρχεται στην Ελλάδα με ενθουσιασμό και μεγάλη διάθεση να προσφέρει:

“Είμαι ενθουσιασμένη που θα αγωνιστώ στον Αμύντα και θα ζήσω την εμπειρία του να παίζεις στην Ελλάδα. Είναι μια πανέμορφη χώρα με μεγάλη μπασκετική κουλτούρα, και νιώθω πραγματικά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να γίνω μέρος αυτής της ομάδας!”

Γνωστή για τη μαχητικότητα και τη σταθερότητα στο παιχνίδι της, η ίδια δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει με κάθε τρόπο:

“Θέλω να φέρω δυναμισμό, συνέπεια και θετική ενέργεια. Μου αρέσει να είμαι καλή συμπαίκτρια και να εμφανίζομαι κάθε μέρα έτοιμη να αγωνιστώ. Δίνω μεγάλη σημασία στις μικρές λεπτομέρειες που βοηθούν μια ομάδα να πετύχει”.

Με αφορμή την ένταξή της στην ομάδα, η Sydney στέλνει το δικό της μήνυμα στους φίλους του συλλόγου:

“Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους και να νιώσω την ενέργεια στα παιχνίδια! Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα εκπροσωπήσω τον Αμύντα και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο”.

Εκτός γηπέδου, η Sydney έχει και άλλα ενδιαφέροντα:

“Όταν δεν παίζω μπάσκετ, λατρεύω να γράφω στο ημερολόγιό μου, να ταξιδεύω και να περνάω χρόνο με φίλους και οικογένεια. Επίσης, αγαπώ τα ηλιοβασιλέματα!”

Sydney, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμύντα!»