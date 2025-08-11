Δρακάκη: «Η 6η θέση ήταν αυτή που αξίζαμε, τα κορίτσια δε σταμάτησαν ποτέ να παλεύουν»

Η Εθνική Νεών Γυναικών επέστρεψε από την Ουγγαρία και το EuroBasket U20 της Β' Κατηγορίας, έχοντας τερματίσει την προσπάθειά της στην έκτη θέση της τελικής κατάταξης.

Η προπονήτρια της «γαλανόλευκης», Φρόσω Δρακάκη, μίλησε στο Web Radio της ΕΟΚ για την πορεία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, ενώ αναφέρθηκε παράλληλα στο πόσο πολύ βοηθάει η προβολή που υπήρξε στο φετινό EuroBasket Γυναικών στο ΣΕΦ.

«Νομίζω ότι η 6η θέση ήταν αυτή που πραγματικά αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες αυτής της ομάδας, αν δούμε και τις ομάδες που είχαμε αντιπάλους στον όμιλο και στη β’ φάση. Παίξαμε με την Ουγγαρία που βγήκε πρωταθλήτρια και την Κροατία η οποία βγήκε 3η. Η δική μας ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάρα πολύ διαφορετική, είχαμε ελλείψεις, τραυματισμούς, γαστρεντερίτιδες. Στην πορεία, πέραν απ’ τις ελλείψεις που είχαμε, τραυματίστηκε και η Κερασοβίτη, που όσο προχωρούσε το πρωτάθλημα γινόταν όλο και καλύτερα. Δεν έλλειψαν διάφορα απρόοπτα, αλλά αυτά συμβαίνουν σε πολλά πρωταθλήματα. Τελικά η 6η θέση είναι αυτή που πιστεύω πως αξίζαμε, με βάση τα ρόστερ και τις υπόλοιπες ομάδες».

Για το τι κρατάει η ομάδα από την πορεία της: «Αυτό που κρατάμε και τονίζαμε συνέχεια στα κορίτσια είναι πως δε σταμάτησαν ποτέ να παλεύουν. Ακόμα και την Ουγγαρία, που βγήκε πρωταθλήτρια, “την κοιτάξαμε στα μάτια”. Ενώ η διαφορά σε κάποιες στιγμές του αγώνα ήταν αρκετά μεγάλη, τελικά τη φτάναμε κοντά στους 5 πόντους. Πάντα προσπαθούσαμε, πάντα παλεύαμε, πάντα επιστρέφαμε, αλλά αυτό που μας έλλειψε ήταν η διάρκεια μέσα στο ματς».

Για το τι αποκόμισαν τα κορίτσια μέσα από αυτό το τουρνουά: «Αυτό ίσως πρέπει να το απαντήσουν τα ίδια τα κορίτσια. Αυτό που βλέπω είναι ότι κάποια κορίτσια που δεν είχαν ξανακληθεί αποτύπωσαν στο παρκέ τη χαρά που ένιωθαν και την τιμή να εκπροσωπούν την Ελλάδα. Τα κορίτσια είδαν το επίπεδο στην Ευρώπη και τι πρέπει και τα ίδια να κάνουν για να φτάσουν ακόμα ψηλότερα. Για παράδειγμα, σε επίπεδο αθλητικότητας είμαστε πάρα πολύ πίσω, χρειαζόμαστε πάρα πολλή δουλειά ξεκινώντας απ’ τα παρά πολύ βασικά. Νομίζω πως πρέπει να γυρίσουμε πάλι πίσω και να ξεκινήσουμε πάλι απ’ τα βασικά. Σουτ, χειρισμό μπάλας, πάσα. Το πρώτο στοιχείο που ήμασταν πιο πίσω, όμως, ήταν η αθλητικότητα. Φάνηκε πως είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Με αφετηρία το Ευρωμπάσκετ που έγινε στη χώρα μας μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Στις “φουρνιές” κορασίδων και παγκορασίδων υπάρχει πολύ καλό υλικό, οπότε δεν έχει χαθεί κάτι. Αντιθέτως η βάση υπάρχει, αρκεί να μην αδιαφορήσουμε».

Για την εμπειρία της από την Εθνική Νέων Γυναικών: «Η ενασχόλησή μου με την Εθνική Νέων Γυναικών είναι λίγο διαφορετική, από την άποψη ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που έχεις για να περάσεις τη φιλοσοφία σου σε σχέση με το συλλογική επίπεδο. Αυτό που προσπαθώ πάντα είναι να “υπηρετώ” τις αθλήτριες, να τους δείχνω πώς πρέπει να δουλεύουν και να βοηθάω όσο μπορώ ώστε να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους».

Για το πώς βίωσε το φετινό καλοκαίρι σε προσωπικό επίπεδο: «Το καλοκαίρι μου ήταν γεμάτο μπάσκετ, κάτι που αγαπώ και με γεμίζει. Προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω στα νεαρά κορίτσια την αγάπη και τη συνεχή προσπάθεια για δουλειά, γιατί 20 χρόνια μετά ας πούμε ότι πήρα κι εγώ την ανταμοιβή μου πηγαίνοντας σε θέσεις που ούτε είχα ονειρευτεί. Αυτό προσπαθώ να πω στα κορίτσια, πως όσο δουλεύεις δε χάνεσαι. Έχει σημασία να συνεχίζεις να προσπαθείς. Μετά το τελευταίο ματς στα αποδυτήρια είπα στα κορίτσια “Το μόνο που χρειάζεται μια αθλήτρια είναι μια μπάλα, μια μπασκέτα και ένα ζευγάρι παπούτσια”. Αυτή είναι η άποψή μου, όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες».

Για το πόσο βοηθάει η προβολή που υπήρξε στο φετινό Ευρωμπάσκετ Γυναικών: «Η προβολή του αθλήματος βοηθάει να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, να γνωρίσει το μπάσκετ γυναικών και τις αθλήτριες. Είδαμε πολλά παιδιά που ήθελαν να δουν τις κοπέλες που έχουν ως πρότυπο. Όταν έχεις πρότυπα δουλεύεις για να φτάσεις εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πως είχαμε στη χώρα μας το Ευρωμπάσκετ, ανεξαρτήτως της θέσης που τερματίσαμε, γιατί ο κόσμος ήρθε να παρακολουθήσει και τις ξένες αθλήτριες».