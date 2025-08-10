Η Εθνική Νέων Γυναικών αντιμετώπισε την Σλοβακία στον «τελικό» της πέμπτης θέσης για το EuroBasket U20 β' κατηγορίας, όπου δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 54-68 για να τερματίσει στην έκτη θέση της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε σε μειονεκτική θέση σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και δεν κατάφερε να αντιδράσει αποτελεσματικά μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα απέναντι στην ανταγωνιστική Σλοβακία. Στο τρίτο δεκάλεπτο πήγε να κάνει την ανατροπή, αλλά δεν υπήρξε η ανάλογη συνέχεια.

Κορυφαία για τη «γαλανόλευκη» ήταν η Αριστέα Παρασκευοπούλου με double double 12 πόντων, 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ. Η Τζοάννα Ταμπάκου ακολούθησε με double double 10 πόντων και 10 ριμπάουντ, ενώ κι εκείνη με την σειρά της μοίρασε 3 ασίστ. Για την Σλοβακία ξεχώρισε η Καταρίνα Σεντίβα με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 10-10, 29-41, 47-50, 54-68