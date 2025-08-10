Η παρουσία της Εθνικής Νέων Γυναικών στο EuroBasket U20 της Β' Κατηγορίας ολοκληρώνεται σήμερα (Κυριακή 10/8) το μεσημέρι όταν και η «γαλανόλευκη» θα διεκδικήσει την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης κόντρα στη Σλοβακία.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από το Μίσκολτς της Ουγγαρίας, μέσω του επίσημο καναλιού της FIBA στο YouTube.

Μιλώντας για το σημερινό παιχνίδι με την Σλοβακία ο Γιώργος Βελτσίστας συνεργάτης της Φρόσως Δρακάκη στον πάγκο της Εθνικής Νέων Γυναικών ανέφερε… «Έχουμε το παιχνίδι για την 5η θέση με έναν αντίπαλο που παίξαμε τρεις μέρες πριν και δεν κάναμε αυτό που έπρεπε. Για εμάς κι αυτό είναι ένα κίνητρο παραπάνω για την νίκη. Σίγουρα θέλουμε να τα πάμε καλύτερα στο αμυντικό κομμάτι για να κερδίσουμε. Να μείνουμε στο 100% σε αυτά που έχουμε πει (κάτι που δεν το κάναμε στον προηγούμενο ματς με αντίπαλο την Σλοβακία) στην άμυνα και από εκεί να βρούμε ρυθμό για την επίθεση».

20.00 Σερβία – Ουγγαρία (τελικός)

17.30 Κροατία – Βουλγαρία (μικρός τελικός)

15.00 Ελλάδα – Σλοβακία (θέσεις 5-6)

12.30 Ιρλανδία – Ουκρανία (θέσεις 7-8)

Η προϊστορία με την Σλοβακία