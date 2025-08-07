Η Εθνική Νέων Γυναικών ηττήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στη δεύτερη φάση του EuroBasket Γυναικών της Β' Κατηγορίας, με τη Σλοβακία να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης από το πρώτο ημίχρονο και να φτάνει στη νίκη με 81-66.

Η Ελλάδα κατάφερε να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας το 18-17 υπέρ της, ωστόσο η Σλοβακία πήρε το πάνω χέρι και πήγε στα αποδυτήρια όντας μπροστά με 38-24, με το επιμέρους να έχει φτάσει στο 21-6.

Με την επιστροφή των παικτριών στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο, η Εθνική βρήκε ξανά επαφή με το καλάθι, χωρίς όμως να μπορέσει να δώσει αμυντικές λύσεις στο παιχνίδι της και με αυτόν τον τρόπο, το σκορ στην τελευταία περίοδο ήταν στο 61-49. Οι αθλήτριες της Φρόσω Δρακάκη αν και φάνηκε να βγάζουν αντίδραση και να μειώνουν ως έναν βαθμό τη διαφορά, δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν και η Σλοβακία έχοντας τον πλήρη έλεγχο πλέον έφτασε στη νίκη με 81-66.

Η Αριστέα Παρασκευοπούλου ήταν η καλύτερη παίκτρια της Ελλάδας έχοντας φτάσει τους 23 πόντους (5/15 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 10/13 βολές) ενώ είχε επίσης από 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 24-38, 49-61, 66-81