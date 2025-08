Η Λιθουανία αντιμετώπισε το Ισραήλ για το EuroBasket U20 Γυναικών και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 101-95, ωστόσο το συγκεκριμένο παιχνίδι απέκτησε ιδιαίτερη ιστορική αξία.

Πιο συγκεκριμένα, η 18χρονη φόργουορντ των νικητών,. Ντανιέλ Παουνκσνίτε μπόρεσε να γράψει ιστορία αφού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 43 πόντους!

Πιο συγκεκριμένα, είχε 2/4 δίποντα με 8/11 τρίποντα και 15/17 βολές. Παράλληλα, στα 35:13 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, μπόρεσε να μαζέψει 9 ριμπάουντ και να μοιράσει 4 ασίστ, έχοντας συγκεντρώσει 48 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Με αυτόν τον τρόπο κατέρριψε τα ρεκόρ της διοργάνωσης που είχε η Ντανιέλα Τσικόσοβα (2001) και η Μελίσα Μπρτσανίνοβιτς (2016), οι οποίες είχαν σημειώσει από 40 πόντους στο παρελθόν.

HISTORY-MAKER 🤯📚



Daniele Paunksnyte delivered an unbelievable performance, scoring 𝟒𝟑 points – the most ever in a #U20EuroBasket game! 🔥 pic.twitter.com/AbIqwKFRkQ