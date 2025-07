Η Σαμπρίνα Ιονέσκου απέδειξε για ακόμα μία φορά το πόσο σπουδαία σουτέρ είναι, κατακτώντας τον τίτλο στον διαγωνισμό τριπόντων του WNBA. Η Ιονέσκου μπορεί να έμεινε μακριά από τους 37 πόντους, επίδοση ρεκόρ την οποία έγραψε η ίδια το 2023, ωστόσο και οι 30 ήταν υπεραρκετοί.

Η σταρ των Νιου Γιορκ Λίμπερτι κατέκτησε για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game του WNBA, χωρίς όμως την Κέιτλιν Κλαρκ ως αντίπαλο. Και αυτό διότι η σταρ των Ιντιάνα Φίβερ έμεινε εκτός με τραυματισμό λίγο πριν από αυτό το γιορτινό διήμερο.

Έτσι, απέναντι στην Αλίσα Γκρέι και την Κέλσι Πλαμ, η τρομερή Σαμπρίνα Ιονέσκου δεν έδειξε να έχει κανέναν πρόβλημα. Η Γκρέι σκόραρε 22 πόντους στον τελικό, μένοντας πολύ μακριά από τους 30 της Ιονέσκου, που πανηγύρισε τον δεύτερο συγκεκριμένο τίτλο στην καριέρα της, με το χαρακτηριστικό «Night Night» του Στεφ Κάρι.

Sabrina Ionescu is ridiculous with all due respect 🤯



