Ο Ολυμπιακός πριν από μερικούς μήνες μπόρεσε να σηκώσει το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Α1 Μπάσκετ Γυναικών και πλέον ετοιμάζεται για μία ακόμη σεζόν στην Euroleague.

Όπως έγινε μάλιστα γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωση, ο σύλλογος του Πειραιά είναι μία από τις 11 ομάδες, οι οποίες έχουν ήδη εξασφαλισμένη θέση στη φάση των ομίλων, ενώ ακόμα 10 θα περάσουν από τη φάση των προκριματικών, όπου θα διεκδικήσουν την πρόκριση.

Ήδη στη group stage βρίσκεται επίσης η Φενέρμπαχτσε, η Λαντές, η Βαλένθια, η Μπερέτα Φαμίλα Σκίο, η περυσινή πρωταθλήτρια Πράγα, η Σοπρόν, η Γκντίνια, η Μέρσιν, η Φλαμς Κάρολο αλλά και η Τζιρόνα.

Η κλήρωση για τα προκριματικά και τη regular season θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Μόναχο, την Τετάρτη 23 Ιουλίου.

What’s your team? 🤩



The #EuroLeagueWomen line-up for the 2025-26 season is confirmed! 📋



📅 The Draw takes place on July 23 | ⏰ 11:00 CET