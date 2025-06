Σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και συγκίνηση, η εθνική ομάδα της Ισπανίας πανηγύρισε την τεράστια πρόκριση στον τελικό του EuroBasket «κλέβοντας» τη χαρά από το φαβορί, Γαλλία (64-65). Ραντεβού πλέον, την Κυριακή (29/06) στον τελικό απέναντι στο Βέλγιο σε ένα... remake του 2023 με τη «φούρια ρόχα» να ελπίζει σε διαφορετική κατάληξη αυτή τη φορά.

Πρωταγωνίστρια του ημιτελικού ήταν η 19χρονη Άγουα Φαμ που πήρε την ομάδα στις πλάτες της με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ πραγματοποιώντας καταπληκτική εμφάνιση και μίλησε λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Gazzetta με ενθουσιασμό, ειλικρίνεια και αυθεντικότητα.

Awa Fam DELIVERED 😤



The Spanish gem put up 21 PTS and 9 REB earning herself the TCL Player of the Game honours & helped @BaloncestoESP 🇪🇸 reach the #EuroBasketWomen Finals 🔥 pic.twitter.com/Vr5Pvq8cVV