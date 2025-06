Τα προημιτελικά του EuroBasket Γυναικών 2025 άρχισαν στο ΣΕΦ, με τη Γαλλία και τη Λιθουανία να «ανοίγουν την αυλαία» της τελικής φάσης.

Οι «τρικολόρ», συνεχίζοντας να είναι εντυπωσιακές όπως και στους ομίλους, ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 35-14.

Ιδιαίτερη εντύπωση ωστόσο προκαλέί το ποσοστό από το τρίποντο καθώς στο τέλος της περιόδου είχαν 9/11, δηλαδή ποσοστό ευστοχίας 81,82%! Μέχρι και τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, η Ιλιάνα Ρουπέρτ είχε 3/3 τρίποντα.

FRANCE GO 9/11 FROM BEHIND THE ARC IN THE FIRST QUARTER 🎯#EuroBasketWomen x #DareToDream https://t.co/ljf0gSfHnV pic.twitter.com/NRodGazUdl