Ξέρουν να βρίσκονται με κλειστά μάτια και το απέδειξαν για άλλη μια φορά. Η Άρτεμις Σπανού με μια υπέροχη no look ασίστ βρήκε την Μαριέλλα Φασούλα κοντά στο καλάθι στην πρεμιέρα της Εθνικής μας στο Εurobasket Γυναικών που γίνεται στο ΣΕΦ. Οι παίκτριες της Ελβετίας δεν κατάλαβαν τι έγινε και απλά είδαν τη μπάλα να... αναπαύεται στο καλάθι τους.

Απολαύστε τη συνεργασία

Arte & Fas connection is what we all need sometimes 😌#EuroBasketWomen x @HellenicBF 🇬🇷 pic.twitter.com/fHx1yeyz18