Mετράμε αντίστροφα για το τζάμπολ στο EuroBasket Γυναικών του 2025, του οποίου η τελική φάση θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ και η Ελλάδα θα παίξει μπροστά στον κόσμο της.

Η Εθνική Γυναικών στην πρεμιέρα κοντράρεται με την Ελβετία (18/06, 20:30), ενώ άφησε εξαιρετικό δείγμα στη νίκη της στο φιλικό απέναντι στην Λιθουανία με 87-59. H FIBA έκανε γνωστά τα power rankings, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 8η θέση.

Έτσι κέρδισε τρεις θέσεις από την τελευταία καταγραφή, τότε που βρισκόταν στην 11η θέση. Στην κορυφή είναι το Βέλγιο που άφησε δεύτερη τη Γαλλία, ενώ την τριάδα κλείνει η Ισπανία.

Το φετινό Eurobasket θα είναι και το τελευταίο στην καριέρα της Αγγελικής Νικολοπούλου με την Εθνική, όπως δήλωσε η ίδια.



