Το Flag Football «ανοίγει φτερά» στην Ελλάδα: Η Μελίνα Μαλάξος μιλά στο Gwomen για το μέλλον του αθλήματος

Σε μια περίοδο όπου το Flag Football γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως και ετοιμάζεται για το Ολυμπιακό του ντεμπούτο το 2028, όλο και περισσότερες γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξέλιξής του. Ανάμεσά τους και η Μελίνα Μαλάξος, προπονήτρια και ελληνοσουηδέζα, που μίλησε στο Gwomen με αφορμή το camp των Los Angeles Chargers στο The American College of Greece.

Η Μελίνα μοιράστηκε τη δική της εμπειρία από την εκδήλωση, περιγράφοντας την ενέργεια και την ανυπομονησία των παιδιών, την ατμόσφαιρα που θύμιζε επαγγελματική προπόνηση NFL, αλλά και τη σημασία των workshops και των δραστηριοτήτων που έδειξαν στα παιδιά πώς παίζεται το Flag Football με ασφάλεια!

Τι είναι το Flag Football;

«Το Flag Football είναι μια πιο '''ελαφριά'' και γρήγορη εκδοχή του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Αντί για δυνατά μαρκαρίσματα, οι παίκτες φορούν ζώνες με κορδέλες (flags) και ο αντίπαλος σταματά τη φάση τραβώντας την κορδέλα. Είναι ένα άθλημα που αναπτύσσεται και ανθίζει σε όλο τον κόσμο. Είναι γρήγορο, τεχνικό και πολύ διασκεδαστικό. Το σημαντικότερο είναι ότι ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει να παίζει, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εμπειρίας. Θεωρείται ιδιαίτερα '''φιλικό'' άθλημα για κορίτσια και γυναίκες, γιατί βασίζεται στην ταχύτητα, την ευκινησία και τη στρατηγική. Κατά τη γνώμη μου, πολλές φορές τα κορίτσια ξεχωρίζουν σε αυτούς τους τομείς. Αν και φυσικά όλοι μπορούν να παίξουν, οι γυναίκες διακρίνονται και συμβάλλουν δυναμικά στην ανάπτυξη του αθλήματος».

Πώς ξεκινάς να παίζεις;

«Συνήθως ξεκινάς εντασσόμενος σε μια ομάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει το Hellenic Flag Football League, όπου συμμετέχουν ανδρικές ομάδες προς το παρόν. Ωστόσο, θα θέλαμε να δούμε περισσότερες γυναίκες να ξεκινούν, ώστε να δημιουργηθεί και γυναικείο πρωτάθλημα. Το γυναικείο Flag Football αναπτύσσεται ραγδαία διεθνώς και πιστεύω πως πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στα παιδιά και στις γυναίκες, γιατί εκεί βρίσκεται το μέλλον του αθλήματος».

Πόσο σημαντικά είναι τα camps και οι δράσεις προβολής;

«Υπάρχει ένα ρητό που λέει: 'Αν μπορείς να το δεις, μπορείς και να το κάνεις'''' Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Όταν ένα κορίτσι βλέπει άλλα κορίτσια να παίζουν, να διακρίνονται και να αποτελούν πρότυπα, τότε πιστεύει ότι μπορεί και η ίδια να το κάνει. Τα camps και οι διοργανώσεις δίνουν ευκαιρία να δεις το άθλημα και βοηθούν στην ανάπτυξη νέων αθλητών και αθλητριών. Είναι βασικό εργαλείο για να μεγαλώσει το Flag Football στην Ελλάδα και να γίνει ακόμα πιο δημοφιλές».