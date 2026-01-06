Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε περισσότερες μαύρες γυναίκες να μπαίνουν δυναμικά στον χώρο της αθλητικής εκπροσώπησης στην Αμερική, έναν χώρο όπου για δεκαετίες κυριαρχούν οι λευκοί άνδρες. Σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτή η αλλαγή οφείλεται στην ίδρυση της CREED Sports & Entertainment από δύο γυναίκες που αποφάσισαν να δημιουργήσουν μόνες τους τις συνθήκες που δεν τους προσέφεραν οι υπάρχουσες εταιρείες.

Η Ταμίκα Χρομπόφσκι ήταν δικηγόρος, με χρόνια εμπειρίας ως εισαγγελέας και νομική σύμβουλος, όταν αποφάσισε να γίνει ατζέντης. Μόλις ξεκίνησε να εργάζεται σε ένα αντίστοιχο γραφείο, η προηγούμενη εμπειρία της δεν αναγνωρίστηκε καθόλου και ίσα ίσα υποβαθμίστηκε. Δεν είχε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για τους πελάτες ενώ έχανε πολλά events διότι δεν την έστελναν να τους εκπροσωπήσει. Η μεταχείρηση αυτή την ώθησε στο να φτιάξει τη δική της εταιρεία, την CREED Sports & Entertainment, μαζί με δύο ακόμα μαύρες γυναίκες, δημιουργώντας ένα διαφορετικό περιβάλλον όπου η δουλειά της θα φαινόταν περισσότερο.

Στο πλευρό της βρέθηκε, η Ταμπιθα Πλάμερ, πιστοποιημένη ατζέντης της National Basketball Players Association από το 2019, η οποία συνεργάστηκε με τη Χρομπόφσκι για να δημιουργήσουν τη συγκεκριμένη εταιρία υιοθετώντας μία διαφορετική και πιο ανθρώπινη προσέγγιση απέναντι στους αθλητές.

Σήμερα, λιγότερο από το 9% των agents του NFL είναι γυναίκες και μόλις το 2,3% είναι μαύρες γυναίκες. Οι περισσότερες που θέλουν να κάνουν καριέρα στον χώρο αυτο θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους, να πληρώνουν συνεχώς για πιστοποιήσεις, ταξίδια κι εκπαίδευση χωρίς να ξέρουν αν θα αναγνωριστούν όντως τα όσα έχουν κάνει στον χώρο και η προηγούμενη εμπειρία τους.