«PERIOD: THE UNTOLD GAME» - Ένα ντοκιμαντέρ από το GWomen και την INTERSPORT που σπάει τη σιωπή γύρω από την περίοδο

Σε μια ξεχωριστή βραδιά με έντονο κοινωνικό παλμό, πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, η avant-première του πρωτοποριακού ντοκιμαντέρ «PERIOD: THE UNTOLD GAME», μιας συμπαραγωγής του GWomen και της INTERSPORT. Παράλληλα, το κοινό έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ελεύθερα την ταινία μέσα από το επίσημο κανάλι του Gazzetta.gr στο YouTube, καθώς και από τα ψηφιακά κανάλια της INTERSPORT.



Βασικός σκοπός του ντοκιμαντέρ είναι να δημιουργήσει awareness και να γκρεμίσει το διαχρονικό ταμπού της περιόδου για κάθε γυναίκα. Η παραγωγή επιλέγει συνειδητά να χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό και τις αθλήτριες ως όχημα: μέσα από τις ακραίες σωματικές απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, αναδεικνύεται η καθημερινή πραγματικότητα όλων των γυναικών. Το μήνυμα είναι σαφές και ηχηρό: η έμμηνος ρύση είναι μια απολύτως φυσιολογική βιολογική διαδικασία, δεν αποτελεί λόγο ντροπής ή σιωπής και δεν πρέπει ποτέ να στέκεται εμπόδιο στα όνειρα, την προσπάθεια και την καθημερινότητα καμίας γυναίκας.



Στο «PERIOD: THE UNTOLD GAME», οκτώ σπουδαίες Ελληνίδες πρωταθλήτριες από διαφορετικά αθλήματα μοιράζονται με απόλυτη ειλικρίνεια τις δικές τους εμπειρίες, μιλώντας για τη διαχείριση της περιόδου σε συνθήκες σκληρής προπόνησης και αγώνων, τις σωματικές προκλήσεις αλλά και τα συναισθήματα αμηχανίας που συχνά τη συνοδεύουν. Τις ιστορίες τους καταθέτουν η πρωταθλήτρια στο βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης Ευαγγελία Πλατανιώτη, η 5η Ολυμπιονίκης στην ξιφασκία Δώρα Γκουντούρα, η παγκόσμια πρωταθλήτρια υδατοσφαίρισης Έλενα Ξενάκη, η αθλήτρια στίβου στα 100 μ. με εμπόδια Σοφία Ιωσηφίδου, η διεθνής ποδοσφαιρίστρια Τατιάνα Γεωργίου, καθώς και οι αθλήτριες καλαθοσφαίρισης Μαρία Κατσαμούρη και Χριστίνα Κατσαμούρη.

Στεφανία Ντόκου, Σοφία Ιωσηφίδου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Δώρα Γκουντούρα, Τατιάνα Γεωργίου, Χριστίνα Κατσαμούρη & Μαρία Κατσαμούρη.



Τη δική τους οπτική για την επικοινωνία, την κατανόηση και την ομαλή ένταξη της γυναικείας φυσιολογίας στο προπονητικό πλάνο καταθέτουν ο προπονητής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης Αντώνης Λάππας και ο προπονητής ξιφασκίας (με 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες) Θανάσης Δελενίκας. Παράλληλα, την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση προσφέρουν με τις γνώσεις τους η φυσικοθεραπεύτρια Κατερίνα Δασούλα (Doriadis Physio Center) και ο μαιευτήρας - γυναικολόγος Ιωάννης Δουλγεράκης (Personalised Prime Clinic - PPC).



Όπως σημείωσε η Σταυρούλα Κακκαβά, Regional Head of Brand Communications & E-commerce της INTERSPORT:

«Στην INTERSPORT πιστεύουμε πως ο αθλητισμός είναι για όλους. Θέλουμε κάθε κορίτσι να αισθάνεται πως έχει θέση σε αυτόν, ότι μπορεί να συμμετέχει, να εξελίσσεται και να διεκδικεί τους στόχους του. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και να σταματήσουμε τα ταμπού, έτσι ώστε κανένα κορίτσι να μη χρειαστεί να εγκαταλείψει τα όνειρά του.»



Από την πλευρά της, η Βάσω Στασινού, PR Director της Liquid Media, δήλωσε:





«Η χθεσινή avant-première αποτελεί μόνο την αφετηρία μιας ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης. Επόμενος στόχος του GWomen και της INTERSPORT είναι το “PERIOD: THE UNTOLD GAME” να ταξιδέψει σε αθλητικούς συλλόγους, ακαδημίες και σχολεία, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερα νέα κορίτσια να γνωρίσουν και να αποδεχτούν το σώμα τους, μιλώντας ανοιχτά, χωρίς φόβο ή ενοχές.»



Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το ντοκιμαντέρ στο YouTube του Gazzetta και της INTERSPORT.

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