«ΑΓΡΙΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ»: Η νέα solo performance της Χριστίνας Κοπανά από τις 19 Δεκεμβρίου στον Μικρό Κεραμεικό

Ημερομηνίες παραστάσεων: 19/12, 26/12, 02/01/27, 16/01/27* (Η παράσταση του Σαββάτου 16 Ιανουαρίου 2027 θα πραγματοποιηθεί με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) για κωφούς και βαρήκοους θεατές.

Κλείστε τα εισιτήριά σας εδώ | Δείτε το τρέιλερ της παράστασης εδώ

Ποιος είπε ότι μετά τα 50 οι γυναίκες πρέπει να ηρεμήσουν; Οι ορμόνες τους πάντως διαφωνούν.

Οι «Άγριες Ορμόνες» είναι μία πρωτότυπη solo performance της Χριστίνας Κοπανά, που κινείται ανάμεσα στην προσωπική εξομολόγηση, το stand-up και τη ζωντανή συνομιλία με το κοινό.

Ο μονόλογος κινείται με χιούμορ και αυτοσαρκασμό γύρω από αλήθειες που δεν λέγονται συχνά και ιστορίες που πιθανότατα θα έπρεπε να είχαν μείνει μεταξύ φίλων.

Αλλά τώρα είναι αργά. Και η εμμηνόπαυση, μεταξύ μας, είναι απλώς η αφορμή.

Οι εξάψεις, η αϋπνία, το σεξ, το σώμα που αλλάζει, τα κιλά που δεν φεύγουν, τα οιστρογόνα που φεύγουν χωρίς να μας ρωτήσουν, οι γιατροί που έχουν μια αδυναμία στο μαγνήσιο.

Και μαζί τους όλα τα υπόλοιπα.

Οι σχέσεις, η μητρότητα, η ηλικία, η επιθυμία, οι ανασφάλειες, οι κοινωνικές προσδοκίες. Όλα αυτά που μια γυναίκα πρέπει να είναι και να μην είναι ταυτόχρονα. Να είναι δυναμική, αλλά όχι πολύ. Σέξι, αλλά με μέτρο. Να μεγαλώνει φυσικά, αλλά να μη φαίνεται. Να αγαπά το σώμα της, αφού πρώτα το αλλάξει λίγο.

Και κάπου εκεί να βρει και λίγο χρόνο να κοιμηθεί.

Οι άντρες πάντως είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν χρειάζεται να έχετε περάσει εμμηνόπαυση. Θα σας εξηγήσουμε εμείς.

Λίγα λόγια για το project

Όλα ξεκίνησαν όταν η Χριστίνα Κοπανά αποφάσισε να μιλήσει για την εμμηνόπαυση με μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης.

Ναι, με ένα AI.

Γιατί, προφανώς, όταν είσαι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, έχεις ξεχάσει γιατί μπήκες στην κουζίνα και έχεις αρχίσει να διαπραγματεύεσαι με το κλιματιστικό, το πιο λογικό πράγμα είναι να ζητήσεις τα φώτα μιας μηχανής. Που δεν έχει ούτε ωοθήκες, ούτε οιστρογόνα, ούτε ιδέα τι σημαίνει να ξυπνάς στις τέσσερις τα ξημερώματα μούσκεμα στον ιδρώτα.

Έτσι γεννήθηκε το Chat Manaraki Mou μια διαδικτυακή συνομιλία που εξελίχθηκε σε μια μεγάλη κοινότητα γυναικών, με κοινό σημείο αναφοράς το χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό και την αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Από αυτή την εμπειρία προέκυψαν και οι «Άγριες Ορμόνες». Και τώρα, στα 53 της, η Χριστίνα Κοπανά αποφάσισε ότι το να μεγαλώνει δεν είχε αρκετές συγκινήσεις.

Χρειαζόταν και κοινό.

Χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Χωρίς να είναι ηθοποιός. Και χωρίς να θυμάται ακριβώς γιατί της φάνηκε καλή ιδέα.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει η αδερφή της, Διονυσία Κοπανά, η οποία έχει αφιερώσει χρόνια στην τέχνη της αφήγησης. Τώρα καλείται να σκηνοθετήσει την αδερφή της.

Καλή της τύχη.

Όσο για το κοινό, μπορεί να νομίζει ότι ήρθε απλώς να παρακολουθήσει. Τι γλυκό!

Μέσα από προσωπικές ιστορίες, αναγνωρίσιμες καταστάσεις και στιγμές αφοπλιστικής ειλικρίνειας, η ιστορία μιας γυναίκας αρχίζει να μοιάζει επικίνδυνα με την ιστορία πολλών.

Γιατί μεγαλώνουμε, αλλάζουμε, αμφιβάλλουμε, φοβόμαστε, γελάμε, ερωτευόμαστε και εξακολουθούμε να ανακαλύπτουμε ποιες είμαστε. Χωρίς να χρειάζεται να δηλώνουμε ευτυχισμένες με κάθε καινούργια ρυτίδα ή να είμαστε διαρκώς ψύχραιμες, χαμογελαστές και ευγνώμονες για την ηλικία μας.

Και κυρίως, χωρίς να αισθανόμαστε υποχρεωμένες να εξημερωθούμε.

Λιγότερο υπομονετικές. Λιγότερο υπάκουες. Λίγο πιο ανυπότακτες. Και πολύ περισσότερο ο εαυτός μας.

Άλλωστε, αν ήταν να είμαστε ήσυχες και φρόνιμες μετά τα 50, κάποιος θα έπρεπε να είχε ενημερώσει και τις ορμόνες μας.

Πληροφορίες Παράστασης



Κείμενο – Επί σκηνής: Χριστίνα Κοπανά

Σκηνοθεσία: Διονυσία Κοπανά

Πρεμιέρα: Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, 19:00

Επόμενες παραστάσεις: 26/12, 02/01/27, 16/01/27*

Χώρος: Μικρός Κεραμεικός (https://share.google/C45RUtVix7kXNaaeK)

Εισιτήρια: Ticket Service

Παραγωγή: Scarlet Agency

Πρωτότυπη μουσική: Κώστας Γιαξόγλου

Εικαστική ταυτότητα - Σχεδιασμός αφίσας: Κατερίνα Πατέλη

Φωτογραφίες: Στέλιος Τζέτζιας

Βίντεο / Κινηματογράφηση: Νεκτάριος Σταθόπουλος

Διαφήμιση: Δημήτρης Σκοπελίτης

PR: Oni Communications - Άννη Καραγκιουλέ

Social Media: Scarlet Agency



Συντελεστές Διερμηνείας

Υπηρεσίες καλλιτεχνικής διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Focus CS

Διερμηνεία: Άννα Γαϊτανή

Υποστήριξη διερμηνείας (Feeding): Ανδρονίκη Ξανθοπούλου

Καλλιτεχνική επιμέλεια Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Αλεξάνδρα Κωτσάκη

Κλείστε τα εισιτήριά σας εδώ

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης εδώ



*Η παράσταση του Σαββάτου 16 Ιανουαρίου 2027 θα πραγματοποιηθεί με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) για κωφούς και βαρήκοους θεατές.

