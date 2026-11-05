«PERIOD. The Untold Game»: Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την περίοδο στον αθλητισμό

Η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «PERIOD. The Untold Game», μιας πρωτοβουλίας του GWomen σε συνεργασία με την INTERSPORT, πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα 6 των Village Cinemas στο The Mall Athens, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα θέμα που εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού στον αθλητισμό, την περίοδο και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα και την απόδοση των γυναικών αθλητριών.

Η αίθουσα γέμισε με αθλήτριες από διαφορετικά αθλήματα, ανθρώπους του αθλητισμού, δημοσιογράφους, φίλους των συμμετεχουσών και ανθρώπους που αναγνωρίζουν τη σημασία της ενημέρωσης και της ανοιχτής συζήτησης γύρω από ένα ζήτημα που αφορά όλους μας.

Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, επιστημονικές τοποθετήσεις και διαφορετικές εμπειρίες, το ντοκιμαντέρ της ομάδας του GWomen, σε συνεργασία με την INTERSPORT, επιχειρεί να καταρρίψει στερεότυπα και να αναδείξει μια πλευρά του αθλητισμού γυναικών που συχνά μένει στη σκιά. Γιατί παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η περίοδος εξακολουθεί να συνοδεύεται από σιωπή, ελλιπή ενημέρωση και πολλές φορές αμηχανία ακόμη και μέσα στον χώρο του αθλητισμού.

«PERIOD. The Untold Game»: Όσα δεν φαίνονται πίσω από τις επιδόσεις

Σε έναν αθλητισμό που απαιτεί συνέπεια, αντοχή και διαρκή υπέρβαση, οι ανάγκες του γυναικείου σώματος συχνά περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η αθλήτρια καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προπόνησης και του αγώνα, χωρίς να είναι πάντα αυτονόητο ότι μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για όσα βιώνει.

Οι ιστορίες τους είναι διαφορετικές, όπως διαφορετική είναι και η εμπειρία κάθε γυναίκας. Κάποιες περιγράφουν ημέρες κατά τις οποίες ο πόνος δυσκολεύει ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές κινήσεις. Άλλες θυμούνται αγώνες στους οποίους ένιωθαν αδύναμες, ζαλισμένες ή εξαντλημένες, αλλά και στιγμές αμηχανίας, όταν χρειάστηκε να διαχειριστούν μια διαρροή μπροστά σε συμπαίκτριες, προπονητές και θεατές.

Η συζήτηση που ακολούθησε την προβολή

Η προβολή του ντοκιμαντέρ αποτέλεσε την αφετηρία για μια ουσιαστική συζήτηση με το κοινό. Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες προς τους υποστηρικτές και τους συμμετέχοντες, ακολούθησε ανοιχτός διάλογος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν σκέψεις, προβληματισμούς, ερωτήματα ακόμα και προσωπικά βιώματα.

Η συζήτηση ανέδειξε ακόμη περισσότερες πτυχές του θέματος, επιβεβαιώνοντας πως η ανάγκη να μιλάμε ανοιχτά για την περίοδο στον αθλητισμό αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, είναι μεγάλη. Οι εμπειρίες που μοιράστηκαν, οι διαφορετικές οπτικές και οι ιδέες που ακούστηκαν έδωσαν συνέχεια στο μήνυμα της ταινίας, μετατρέποντας την πρεμιέρα σε μια αφορμή για ουσιαστική επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων.

Άλλωστε, αυτός είναι και ο στόχος του «PERIOD. The Untold Game», να φέρει στο φως όσα συχνά δεν φαίνονται στους αγώνες, τις δυσκολίες, τις σιωπές και τις διαφορετικές εμπειρίες των γυναικών, συμβάλλοντας στην αλλαγή της νοοτροπίας γύρω από ένα απολύτως φυσιολογικό ζήτημα.

Οι αθλήτριες και οι ειδικοί που συμμετέχουν

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν οκτώ αθλήτριες από διαφορετικά αθλήματα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες:

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, πρωταθλήτρια στο βάδην.

Μαρία Κατσαμούρη και Χριστίνα Κατσαμούρη, αθλήτριες καλαθοσφαίρισης.

Σοφία Ιωσηφίδου, αθλήτρια στίβου στα 100 μ. με εμπόδια.

Ευαγγελία Πλατανιώτη, παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Τατιάνα Γεωργίου, διεθνής αθλήτρια ποδοσφαίρου.

Έλενα Ξενάκη, παγκόσμια πρωταθλήτρια υδατοσφαίρισης.

Δώρα Γκουντούρα, 5η Ολυμπιονίκης στην ξιφασκία.

Τη δική τους οπτική καταθέτουν επίσης οι προπονητές Αντώνης Λάππας, προπονητής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης, και Θανάσης Δελενίκας, προπονητής ξιφασκίας.

Παράλληλα, με την επιστημονική τους γνώση συμβάλλουν η Κατερίνα Δασούλα, φυσικοθεραπεύτρια στο Doriadis Physio Center, και ο Ιωάννης Δουλγεράκης, μαιευτήρας – γυναικολόγος στην Personalised Prime Clinic (PPC).

Ένα μήνυμα που αξίζει να ακουστεί

Το «PERIOD. The Untold Game» δεν είναι απλώς ένα ντοκιμαντέρ για την περίοδο. Είναι μια προσπάθεια να ανοίξει μια συζήτηση που για χρόνια έμενε στο περιθώριο, να δώσει χώρο στις γυναίκες να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και να υπενθυμίσει πως η κατανόηση των αναγκών του γυναικείου σώματος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αθλητισμού αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.

Το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο στο κοινό, μέσα από το YouTube κανάλι του Gazzetta.gr, καθώς και μέσω της INTERSPORT.