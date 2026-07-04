Σκαριόλο στο GWomen για τη σύζυγό του: «Κάνει τα δύσκολα πράγματα να φαίνονται φυσιολογικά»

Δίπλα από έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρίσκεται μία γυναίκα που γνωρίζει όσο λίγοι τι σημαίνει πρωταθλητισμός. Η σύζυγος του Σέρτζιο Σκαριόλο, Μπλάνκα Άρες, δεν προέρχεται απλώς από τον χώρο του αθλητισμού. Υπήρξε μία από τις κορυφαίες Ισπανίδες μπασκετμπολίστριες της γενιάς της, βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας και μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ισπανίας στο EuroBasket Γυναικών το 1993. Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας της εργάστηκε ως αθλητική δημοσιογράφος και τηλεοπτική σχολιάστρια, παραμένοντας ενεργή στον χώρο του μπάσκετ.

Ίσως γι' αυτό ο Σκαριόλο δεν χρειάστηκε ποτέ να εξηγήσει στη σύντροφό του τι σημαίνει πίεση, νίκες, ήττες ή η συνεχής εγρήγορση. Η κοινή τους πορεία τους έφερε κοντά, καθώς έχουν ζήσει τον αθλητισμό από μέσα, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις, τις θυσίες και τις κρίσεις που συνοδεύουν μια ζωή αφιερωμένη στο μπάσκετ. Έχουν δημιουργήσει πια μία οικογένεια που ζει και αναπνέει για το μπάσκετ.



Από το 2003 πορεύονται μαζί, έχοντας δημιουργήσει μια οικογένεια με δύο παιδιά, τον Αλεσάντρο και την Καρλότα. Η κοινή τους ζωή δεν θα μπορούσε παρά να περιστρέφεται γύρω από το μπάσκετ, αφού και οι δύο αφιέρωσαν τη ζωή τους στο άθλημα, ο καθένας από διαφορετικό πόστο. Κι αν ο Σκαριόλο έχει μάθει να διαχειρίζεται την πίεση στην άκρη των πάγκων, ο ίδιος παραδέχεται ότι μέσα στο σπίτι υπάρχει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τις δύσκολες καταστάσεις με ακόμη μεγαλύτερη ψυχραιμία, η Μπλάνκα Άρες, η γυναίκα που βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό του εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι όταν μίλησε για εκείνη στο GWomen στο πλαίσιο της συνέντευξης που μας παραχώρησε, δεν στάθηκε στις διακρίσεις ή στις επιτυχίες της, αλλά στην προσωπικότητά της.

«Θαυμάζω πάρα πολλά πράγματα σε εκείνη. Αυτό όμως που ξεχωρίζω είναι ότι έχει μια απίστευτη ικανότητα να κάνει τα μεγάλα και δύσκολα πράγματα να φαίνονται φυσιολογικά. Να τα διαχειρίζεται με ηρεμία. Καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστιο άγχος, εκείνη τις αντιμετωπίζει με απίστευτη ψυχραιμία. Βέβαια, μερικές φορές της παραπονιέμαι γιατί αγχώνεται για μικρά πράγματα. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς μπορεί να διαχειρίζεται τις κρίσεις. Τα αποτελέσματα και τέτοιου είδους καταστάσεις απαιτούν να είσαι πραγματικός ανταγωνιστής, να είσαι άνθρωπος του αθλητισμού.

Γιατί τίποτα δεν σου διδάσκει καλύτερα από τον αθλητισμό το πώς να ανταγωνίζεσαι, πώς να επανέρχεσαι μετά από μια αποτυχία και πώς να βάζεις τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, όταν μπορεί να φαίνονται μεγαλύτερα ή μικρότερα απ' ό,τι πραγματικά είναι. Αυτό είναι πιθανότατα το χαρακτηριστικό που θαυμάζω περισσότερο ανάμεσα στα πολλά που διαθέτει», είπε χαρακτηριστικά για τη σύζυγό του.

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