Τόπιτς, Βελάζκο, Ροτάρου και σταρ του εξωτερικού στο Filothei Women Gala

Στο ύψος, η παρουσία της Αντζελίνα Τόπιτς από τη Σερβία αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς, καθώς η νεαρή αθλήτρια έχει ήδη ξεπεράσει το φράγμα των 2.00μ. Το αγώνισμα όμως θα έχει εξαιρετικό βάθος, καθώς θα συμμετάσχει η Μαρία Βούκοβιτς από το Μαυροβούνιο με φετινό 1.94μ (ατομικό 1.97μ), η Λία Αποστολόφσκι από τη Σλοβενία με φετινό ρεκόρ στα 1.87μ (ατομικό 1.95μ), καθώς και η Γελιζαβέτα Ματβέεβα από το Καζακστάν με ρεκόρ στα 1.92μ. Τις διεθνείς συμμετοχές συμπληρώνουν η Κρίστι Σνάιμαν από τη Νότια Αφρική και η Φεντερίκα Γκαμπριέλα Αποστόλ από τη Ρουμανία, έχοντας φετινές επιδόσεις στα 1.87μ.



Στο μήκος, τα βλέμματα στρέφονται αναμφίβολα στη σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρουμάνα Αλίνα Ροτάρου-Κόττμαν και τη Σέρβα Μίλιτσα Γκάρντασεβιτς. Η Ροτάρου-Κόττμαν έρχεται στη Φιλοθέη με κορυφαίο ατομικό ρεκόρ στα 6.96μ, ενώ η Γκάρντασεβιτς (η περσινή νικήτρια του αγώνα) ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 6.91μ, γεγονός που προμηνύει μια σπουδαία μονομαχία.



Το διεθνές σκηνικό συμπληρώνουν η Κύπρια πρωταθλήτρια Φίλιππα Φωτοπούλου, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με φετινό ρεκόρ 6.78μ (ατομικό 6.79μ), καθώς και η Μάγια Μπέντρατς από τη Σλοβενία, που ταξιδεύει με φετινό ρεκόρ στα 6.39μ.



Στο τριπλούν, την παράσταση κλέβει η παρουσία της Νταβισλέιντι Βελάζκο από την Κούβα, η οποία ξεχωρίζει με το εντυπωσιακό ατομικό και φετινό της ρεκόρ στα 14.85μ. Ισχυρό ανταγωνισμό αναμένεται να προσφέρει η έμπειρη Γκαμπριέλα Πέτροβα από τη Βουλγαρία με ατομικό ρεκόρ στα 14.66μ, καθώς και η Σουηδή Μάγια Όσκαγκ με ρεκόρ στα 14.27μ (13.84μ φέτος). Τη λίστα των ξένων συμμετοχών κλείνουν η Αλεξάντριγια Μίτροβιτς από τη Σερβία με φετινή επίδοση στα 13.67μ και η Βικτόρια Ανγκέλοβα από τη Βουλγαρία με 13.09μ.



Στο επί κοντώ, η Πασκάλ Στόκλιν από την Ελβετία “οδηγεί” τις ξένες συμμετοχές έχοντας φέτος άλμα στα 4.51μ (ατομικό 4.60μ). Μαζί της θα αγωνιστεί η Ισπανίδα Μόνικα Κλεμέντε με ατομικό και φετινό ρεκόρ στα 4.46μ, καθώς και δύο αθλήτριες από την Πολωνία, η Μάγια Σαμότ με 4.35μ και η Καταρζίνα Μίρεκ με φετινή επίδοση στα 4.05μ. Το διεθνές παζλ του αγωνίσματος ολοκληρώνεται με τη Ντεμέτ Παρλάκ από την Τουρκία, η οποία έχει περάσει φέτος τα 4.15μ.



Το μίτινγκ ανήκει στη σειρά World Athletics Continental Tour (Bronze). Διοργανώνεται από τον ΑΟ Φιλοθέης, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και υποστηρικτή τον ΣΕΓΑΣ. Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και της πρωτοβουλίας Make Place for One More Woman.



Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των χορηγών με τη συμμετοχή της εταιρείας γυναικείων ειδών Μέγα, της Ideal Standard, καθώς και της Adidas ως υποστηρικτή. Χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ και το Gazzetta Women.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ και το κανάλι της European Athletics, για όσους/ες παρακολουθούν από το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

17:45 - Τριπλούν

18:30 - Επί Κοντώ

18:45 - Ύψος

18:50 - Μήκος

19:10 - 50μ. (αγώνας κοριτσιών ΑΟΦ)

