Το Gazzetta Women διοργάνωσε για 4η συνεχόμενη χρονιά το μοναδικό ελληνικό συνέδριο για τον γυναικείο αθλητισμό, στις 10 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, φιλοξενώντας αθλήτριες, πολιτικούς, νομικούς και διακεκριμένες γυναίκες των media, οι οποίες μοιράστηκαν εμπειρίες, μίλησαν για κοινές προκλήσεις και πρότειναν λύσεις για έναν πιο δίκαιο αθλητικό χώρο.

Με σύνθημα «Together, Stronger, Unstoppable», το συνέδριο ανέδειξε τον διάλογο για την ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό, την ισότητα των ευκαιριών και τη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης υποδέχθηκε θερμά για ακόμα μία χρονιά τη διοργάνωση και κατά την ομιλία του υπογράμμισε την ανάδειξη και υποστήριξη θεσμών όπως το GWomen Sports Summit, τονίζοντας τη σημασία της ισότητας και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό.

Στο πάνελ «Parents Supporting Daughters», Γιάννης και Βάλια Μώραλη, συμμετείχαν από κοινού με άλλους γονείς από τον χώρο του αθλητισμού, όπως οι Θοδωρής Βλάχος, Γιάννης Ραφαηλίδης και Περικλής Ιακωβάκης και μίλησαν για τη συναισθηματική δύναμη που γεννά η στήριξη των παιδιών τους, με τον Βλάχο να συγκινεί περιγράφοντας πως παρακολουθούσε την κόρη του σε live streaming από τη Σιγκαπούρη στις 3 το πρωί.

Το 4ο GWomen Sports Summit απέδειξε ότι πίσω από κάθε πρότυπο, μετάλλιο ή διάκριση, υπάρχουν ιστορίες προσπάθειας, επιμονής και αλληλεγγύης. Κλείνοντας, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η δύναμη της γυναίκας στον αθλητισμό δεν μετριέται μόνο σε νίκες, αλλά σε τόλμη, ανθεκτικότητα και το θάρρος να συνεχίζεις παρά τα εμπόδια — μαζί μπορούμε να γίνουμε πιο δυνατές, πιο ακούραστες, αληθινά ασταμάτητες.

Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν σε φιλανθρωπικές δράσεις μέσω του HUMANITY GREECE για τη στήριξη σχολείων του Πειραιά με αθλητικό εξοπλισμό.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το συνέδριο στο link ΕΔΩ.

