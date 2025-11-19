GWomen
19/11/2025

GWomen Sports Summit 2025: Η Admiral στο πλευρό των γυναικών που κάνουν τη διαφορά

Branded Content Team

Με κεντρικό μήνυμα «TOGETHER. STRONGER. UNSTOPPABLE.» και με την Admiral στο πλευρό του, το Gazzetta Women διοργάνωσε για 4η συνεχόμενη χρονιά το μοναδικό ελληνικό συνέδριο αφιερωμένο στον γυναικείο αθλητισμό.

Το GWomen Sports Summit 2025 πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου στο ιστορικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, συγκεντρώνοντας αθλήτριες, δημοσιογράφους και γυναίκες που αφήνουν καθημερινά το αποτύπωμά τους στην αθλητική και δημόσια σφαίρα.

Το συνέδριο, που αποτελεί πλέον θεσμό, επεδίωξε και φέτος να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την ενδυνάμωση των γυναικών, την προώθηση της ισότητας και την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες μέσα στον αθλητισμό.

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ «When nobody’s watching», το οποίο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Admiral, ήρθαν στο προσκήνιο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο – έναν χώρο που ακόμη παλεύει με στερεότυπα και ανισότητες.

Η Αριάνα Παπαγιάννη, η Έλενα Παπαδοπούλου και η Πόπη Κωνσταντοπούλου μίλησαν με ειλικρίνεια για την επιμονή, τις αμφιβολίες και τις μικρές καθημερινές νίκες που δεν βλέπει ποτέ κανείς.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η εξομολόγηση της Κωνσταντοπούλου, η οποία αποκάλυψε ότι ο πατέρας της στην αρχή αμφισβητούσε την επιλογή της να ασχοληθεί σοβαρά με το ποδόσφαιρο.

Το 4ο GWomen Sports Summit έδειξε για ακόμη μια χρονιά ότι πίσω από κάθε διάκριση, κάθε μετάλλιο και κάθε πρότυπο που εμπνέει νέες γενιές, κρύβονται ιστορίες σκληρής δουλειάς, ψυχικής αντοχής και αλληλοστήριξης.

