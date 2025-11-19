Η ενέργεια του Gwomen Summit 2025 ήταν πιο δυνατή από ποτέ μαζί με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ, με την ισχυρή δέσμευσή της για την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης και την προώθηση της ισότητας των φύλων, συμμετείχε ενεργά στο 4ο GWomen Sports Summit 2025, το μοναδικό ελληνικό συνέδριο που αναδεικνύει τον γυναικείο αθλητισμό και τα ζητήματα που τον αφορούν. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και αποτέλεσε μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις για τη γυναικεία παρουσία και εξέλιξη στον αθλητικό χώρο.

Στην εκδήλωση, αναδείχθηκαν θέματα που αφορούν την ισότητα των ευκαιριών, την ενδυνάμωση των γυναικών και τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις αθλήτριες.

Η σημασία της ισότητας στον αθλητισμό

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, χαιρέτησαν τη διοργάνωση και υπογράμμισαν τη σημασία της ισότητας και της πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες στον αθλητισμό. Τόνισαν την ανάγκη για δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και δράσεων που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητικό τομέα, κάτι που η ΔΕΗ υποστηρίζει ενεργά μέσω του προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας και των συνεργασιών της με φορείς που προωθούν την ισότητα.

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, μοιράστηκε τις εμπειρίες της, τονίζοντας τη σημασία της ομαδικότητας και της επιμονής στην επίτευξη μεγάλων στόχων. Η Φωτεινή Τριχά σημείωσε: «Η δίψα για το τέλειο είναι αυτή που σου δίνει δύναμη να ξεπερνάς κάθε δυσκολία». Όσοι παρακολούθησαν από κοντά τις ενδυναμωτικές ιστορίες αυτών των γυναικών, αναγνώρισαν τη σημασία της στήριξης της αθλητικής κοινότητας για τη δημιουργία θετικών προτύπων.

Η ΔΕΗ στηρίζει την ισότιμη προβολή του γυναικείου αθλητισμού

Ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στο συνέδριο ήταν η ισότιμη προβολή του γυναικείου αθλητισμού από τα μέσα ενημέρωσης. Στο πάνελ για την προβολή των γυναικών στα ΜΜΕ, η Λήδα Τσενέ επισήμανε ότι το 85% του τηλεοπτικού χρόνου αφορά στους άνδρες αθλητές, ενώ η Ζωγραφένια Καλλιμάνη υπογράμμισε την ανάγκη για ασφαλισμένα και αμειβόμενα γυναικεία πρωταθλήματα.

Στο πάνελ «Parents Supporting Daughters», οι γονείς Θοδωρής Βλάχος, Γιάννης και Βάλια Μώραλη, Γιάννης Ραφαηλίδης και Περικλής Ιακωβάκης μίλησαν για τη συναισθηματική δύναμη που γεννά η στήριξη των παιδιών τους, με τον Βλάχο να συγκινεί περιγράφοντας πως παρακολουθούσε τη κόρη του σε live streaming από τη Σιγκαπούρη στις 3 το πρωί.

Το πάνελ «When nobody’s watching» ανέδειξε τις αθέατες προκλήσεις του γυναικείου ποδοσφαίρου, με την Αριάνα Παπαγιάννη, την Έλενα Παπαδοπούλου και την Πόπη Κωνσταντοπούλου να μιλούν για στερεότυπα και επιμονή.

Υποστήριξη και δέσμευση για το μέλλον

Μέσα από την ενεργό συμμετοχή της ΔΕΗ στο 4ο Gwomen Sports Summit 2025 αναδεικνύεται η δέσμευσή της να συμβάλει στην αλλαγή του αθλητικού τοπίου και στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών στον αθλητισμό. Το φετινό συνέδριο απέδειξε ότι πίσω από κάθε πρότυπο, μετάλλιο ή διάκριση, υπάρχουν ιστορίες προσπάθειας, επιμονής και αλληλεγγύης. Κλείνοντας, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η δύναμη της γυναίκας στον αθλητισμό δεν μετριέται μόνο σε νίκες, αλλά σε τόλμη, ανθεκτικότητα και θάρρος.

Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για φιλανθρωπικές δράσεις μέσω του HUMANITY GREECE για τη στήριξη σχολείων του Πειραιά με αθλητικό εξοπλισμό.

