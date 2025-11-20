Η Motor Oil στο πλευρό του γυναικείου αθλητισμού στο GWomen Sports Summit 2025

Με το σύνθημα «Together. Stronger. Unstoppable.» πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το 4ο GWomen Sports Summit. Για ακόμη μία χρονιά, το Gazzetta Women συγκέντρωσε προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, της πολιτικής και των media, με στόχο να αναδείξει τις προκλήσεις, να προτείνει λύσεις και να ενδυναμώσει τις γυναίκες που αγωνίζονται – μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Το συνέδριο έστειλε ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη ίσων ευκαιριών, δίκαιων συνθηκών και ουσιαστικής υποστήριξης στις αθλήτριες. Μία από τις πιο ουσιαστικές στιγμές, ήταν το πάνελ «Ψυχική ανθεκτικότητα στον πρωταθλητισμό», το οποίο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Motor Oil.

Oι εταιρίες του Ομίλου Motor Oil αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν και αναδεικνύουν αθλητές, ενισχύοντας την κοινωνική ταύτιση τους, ως θετικά πρότυπα και πηγή έμπνευσης, συνοχής και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες, αλλά και κυρίως για μια δυναμική νέα γενιά που θα πρωταγωνιστήσει στην πρόοδο της χώρας.

Στο πάνελ συμμετείχαν οι διακεκριμένοι αθλητές: Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Χαρά Δημητρίου, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Ιωάννης Παπαπέτρου, οι οποίοι μοιράστηκαν εμπειρίες από την πορεία τους στον πρωταθλητισμό, φωτίζοντας την αόρατη πλευρά του αθλητισμού: τις αποτυχίες, τις πιέσεις, τις θυσίες και τη δύναμη που απαιτείται για να συνεχίσεις.

Η Ολυμπιονίκης Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, συγκίνησε με τη φράση: «Τα μετάλλια είναι το 1%, το 99% είναι όλα όσα κρύβονται πίσω από αυτά», υπενθυμίζοντας πως οι κορυφαίες στιγμές χτίζονται με αμέτρητες ώρες προπόνησης, επιμονής και ψυχικής δύναμης.

Η Motor Oil, με σταθερή δέσμευση στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νέας γενιάς, στέκεται υπερήφανα δίπλα σε Έλληνες πρωταθλητές, που μας εκπροσωπούν σε κορυφαίες διοργανώσεις και Ολυμπιακούς αγώνες, και μέσα από το panel ανέδειξε τη σημασία της υποστήριξης που χρειάζονται οι αθλητές για να ανταπεξέλθουν σε έναν κόσμο υψηλών απαιτήσεων.

Αθλητές που βγαίνουν πιο δυνατοί μέσα από κάθε πρόκληση και μετατρέπουν την ευαλωτότητα σε ανθεκτικότητα και κινητήριο δύναμη στο δρόμο για την κατάκτηση των στόχων τους.

Το GWomen Sports Summit 2025 δεν ήταν απλώς μια ακόμα διοργάνωση. Ήταν μια αφορμή για ουσιαστική και ανοιχτή συζήτηση για την ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό και την ισότητα των ευκαιριών.