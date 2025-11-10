Ελεονώρα Μελέτη στο GWomen Sports Summit: «Θα σταματήσουμε να μιλάμε για την ισότητα, όταν γίνει κανονικότητα»

Η ισότητα δεν είναι θεωρία, είναι δράση. Στο 4ο GWomen Sports Summit, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το πάνελ «Ισότητα στην πράξη» έφερε στη σκηνή γυναίκες που διαμορφώνουν την πολιτική, κοινωνική και αθλητική ατζέντα της Ευρώπης.

Στο πάνελ, που παρουσίασε η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη CEO του Spetsathlon, συμμετείχαν η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, η Ελεονώρα Μελέτη, Ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, η Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ και ιδρύτρια του οργανισμού «Υπέροχες Γυναίκες», και η Ζέφη Δημαδάμα, τ. Γενική Γραμματέας Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Οι έξι γυναίκες μίλησαν για τα βήματα που πρέπει να γίνουν στην κοινωνία προς την επίτευξη της ισότητας για τις γυναίκες, στάθηκαν στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν αλλά και στην ανάγκη σπασίματος των στερεοτύπων.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου πήρε πρώτη τον λόγο και, μεταξύ άλλων, είπε: «Το σημαντικό είναι να φύγει αυτό το ερωτηματικό. Όταν πάψει να τίθεται η ερώτηση για το πώς μπορεί μια γυναίκα να είναι και μητέρα και να εργάζεται, τότε θα υπάρξει πραγματική πρόοδος. Αυτή η ερώτηση δεν τίθεται αντίστοιχα για έναν άνδρα.

Επίσης, κάθε φορά στα πάνελ βλέπουμε μόνο γυναίκες άντε, το πολύ, έναν άνδρα στη θέση του moderator. Ακόμη και η συζήτηση, όμως, πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις. Να καταλάβουν και οι άνδρες ότι η ισότητα σημαίνει πως η διαφοροποίηση της καθημερινότητας πρέπει να γίνει η κανονικότητα.

Αυτή η διαφορετικότητα, που εμπλουτίζει την κανονικότητα, δεν πρέπει να είναι ιδεολόγημα, αλλά να ενταχθεί ουσιαστικά στον τρόπο που συζητάμε και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα».

Η Ελεονώρα Μελέτη συνέχισε, λέγοντας: «Έχω έρθει με ένα λόγο στημένο πάνω σε πολλά στοιχεία που κάνει το ευρωκοινοβούλιο για να έρθει η ισότητα για την οποία συζητάμε. Θα σταμτήσουμε να μιλάμε για την ισότητα, όταν γίνει κανονικότητα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και οι δείκτες δεν είναι ευοίωνοι για το πότε θα έρθει η ισότητα. Στα καλά νέα, έχουν αρχίσει να γίνονται τεράστια βήματα, η ισότητα όμως δε χρειάζεται μόνο νομοθετήματα και κανονισμούς.

Έχουμε πολλούς κανονισμούς από το ευρωκοινοβούλιο για τη δίκαιη εκπροσώπηση των γυναικών σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα. Δεν αρκούν όμως μόνο αυτά, εγώ όπου βρεθώ κι όπου σταθώ στηρίζω το έργο του ευρωκοινοβουλίου και νομοθετικά και χρηματοδοτικά για να υποστηρίζονται και προγράμματα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις γυναίκες. Χρειάζεται να αλλάξουμε και το αφήγημα και να συζητάμε με ίσους όρους. Υπάρχει ένα οικουμενικό αφήγημα που δημιουργεί και αναπαράγει στερεότυπα που κάνουν τις γυναίκες να νιώθουν πιο ευάλωτες».

Επί του ζητήματος στη συνέχεια τοποθετήθηκε και η Νάντια Γιαννακοπούλου: «Θα έλεγα στις νέες γυναίκες να μην το βάλουν κάτω ποτέ όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα. Μια νέα γυναίκα που θέλει να μπει στην πολιτική είναι υπέρμετρα φιλόδοξη, ένας νέος άντρας που θέλει να κάνει το ίδιο είναι υπέρμετρα φιλόδοξος.

Δεν πρόκειται ποτέ να μας δώσουν τον λόγο ή να μας ανοίξουν τις πόρτες γιατί υπάρχει ακόμα πολύ έντονα η κουλτούρα, τα στερεότυπα, όσα κι αν έχουν γίνει βήματα και έχουν υπάρξει γυναίκες που έχουν σπάσει τη γυάλινη οροφή. Το πιο σημαντικό είναι εμείς να είμαστε παρούσες, να μην δεχθούμε τον ρόλο που κάποιοι θεωρούν ότι έχουμε, να παλεύουμε για να δείξουμε ότι οι γυναίκες μπορούμε να συμμετέχουμε ισότιμα στην πολιτική.

Δεν είναι θέμα πολιτικής ορθότητας αλλά δημοκρατίας. Όταν το 52% του πληθυσμού είναι γυναίκες, δεν μπορεί το 1/3 να είναι γυναίκες βουλευτίνες. Το μήνυμά μου είναι “μπείτε μέσα, πάρτε τον λόγο”, ακόμα κι αν η φωνή σας τρέμει, στην πολιτική τα πράγματα έχουν αλλάξει από φωνές που έτρεμαν αλλά επέμεναν».

Η Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου είπε: «Εγώ αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι οι άνθρωποι στηρίζουν ανθρώπους, αλλά και οι γυναίκες στηρίζουν γυναίκες. Ένας από τους λόγους που δημιούργησα την κοινότητα Υπέροχες Γυναίκες ήταν για να σπάσουμε αυτό το στερεότυπο.

Γύρω μας υπάρχουν γυναίκες που ανοίγουν τις πόρτες η μία στην άλλη και φυσικά υπάρχουν και γυναίκες που δεν το κάνουν. Θεωρώ ακράδαντα ότι οι κοινότητες αλλάζουν τα πράγματα σε όλους τους κλάδους άρα θεωρώ ότι οι κοινότητες, ειδικά οι γυναικείες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την πολιτεία ώστε να πάρει παραδείγματα.

Εκεί που στοχεύουν οι κοινότητες είναι στο να μπαίνουν μέσα στην κοινωνία και να λύνουν προβλήματα που πολλές φορές το κράτος είναι δύσκαμπτο στο να αλλάξει ή να αντιμετωπίσει. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι κυβερνήσεις βοηθιούνται από αυτές τόσο οι κοινότητες όσο και οι πολίτες και κάθε φορέας είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, και είναι ουσιαστικά οι κρίκοι που θα μας βοηθήσουν να έχουμε την κοινωνία που θέλουμε».

Με τη σειρά της η Ζέφη Δημαδάμα τόνισε: «Η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο και αυτή ξεκινά από την οικογένεια όταν υπάρχει το απαραίτητο background ώστε να δοθεί το μήνυμα της ισότητας. Σε αντίθετη περίπτωση θα επέμβει το σχολείο και να τους μάθει τι πάει να πει σεβασμός τόσο στην ισότητα ανάμεσα σε αγόρι και κορίτσι. Ότι μπορούμε να παίξουμε με τα ίδια παιχνίδια, να κλάψουμε ως άντρες και ως γυναίκες. Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο τι διδάσκουμε αλλά και το τι κάνουμε μέσα στην τάξη ως άνθρωποι.

Είναι σημαντικό να έχουμε role models και να έχουμε και αγόρια συμμάχους σε αυτό. Η εκπαίδευση έχει να κάνει και με το τι λέμε στα αγόρια. Χαίρομαι να βλέπω κι εδώ ένα πάνελ μόνο με γυναίκες επειδη βλέπουμε κυρίως με άνδρες. Στα διοικητικά συμβούλια, η πολιτική βούληση είναι πολύ σημαντική. Οι επαγγελματίες γυναίκες θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις επαγγελματίες αθλήτριες».

