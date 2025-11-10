Καλλιμάνη στο GWomen Sports Summit: «Δεν υπάρχουν επαγγελματικά γυναικεία πρωταθλήματα, αν γίνουν θα εξασφαλιστούν τα ελάχιστα δικαιώματα στις αθλήτριες»

Το 4ο GWomen Sports Summit, το συνέδριο που δίνει φωνή στις γυναίκες αθλήτριες και πρωταθλήτριες έλαβε ξανά χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η συνέχεια είχε την παρουσίαση της καμπάνιας για την ισότιμη προβολή στον γυναικείο αθλητισμό με το πάνελ να περιλαμβάνει τις Σοφία Σπανίδου (Δικηγόρος - Μέλος του Girl Power Academy Greece), Λήδα Τσενέ (Sports for Social Development Consultant Girl Power Organisation) και Ζωγραφένια Καλλιμάνη (Δικηγόρος - Μέλος του Girl Power Academy Greece) με moderators την Βάσω Στασινού (PR Director Liquid Media) και τη Μυρτώ Μύτσιου (Editorial Director Jenny.gr).

Αναλυτικά

Λήδα Τσενέ: «Από τη δική μας την έρευνα τα νούμερα είναι απογοητευτικά, κυρίως όσον αφορά την προβολή των γυναικών στον αθλητισμό. Στους τελευταίους Ολυμπιακούς τα ποσοστά ήταν σχεδόν τα ίδια, είχαμε 50 άνδρες και 50 γυναίκες, ωστόσο το 85% του τηλεοπτικού χρόνου ανήκει στους άνδρες. Όχι μόνο στον τηλεοπτικό χρόνο αλλά και στο σχολιασμό, το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στους άνδρες. Οι αθλητικες εφημερίδες αφιερώνουν το 95% των σελίδων τους σε αθλήματα που πρωταγωνιστούν άνδρες. Χρειάζονται βαθιές αλλαγές, στη νοοτροπία και επανεκπαίδευση μιας ολόκληρης κοινωνίας».

Για την πρώτη και πιο σημαντική αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στον γυναικείο αθλητισμό, η Ζωγραφένια Καλλιμάνη είπε: «Πρέπει να υπάρξει αλλαγή στο νομικό πλαίσιο γύρω από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Τα μόνα επαγγελματικά πρωταθλήματα στην Ελλάδα είναι η Α’ και Β’ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών, η Α’ κατηγορία βόλεϊ ανδρών και η Α’ κατηγορία μπάσκετ ανδρών. Δεν υπάρχουν επαγγελματικά γυναικεία πρωταθλήματα. Αν γίνουν, αυτομάτως θα εξασφαλιστούν τα ελάχιστα δικαιώματα στις αθλήτριες, τα οποία είναι η αμοιβή και η ασφάλιση και θεωρούμε ότι θα γίνουν και τα πρωταθλήματα πιο ανταγωνιστικά, θα υπάρξει μεγαλύτερη προβολή, άρα θα ενδιαφερθούν και περισσότεροι χορηγοί και θα γίνουν και πιο βιώσιμα τα πρωταθλήματα. Για εμάς αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα, αυτή η αλλαγή στην οποία πρέπει να στοχεύσουμε όλοι»

Σπανίδου: «Η αλήθεια είναι πως το πιο σοκαριστικό για εμένα, ως νούμερο, ήταν η εκπροσώπηση των γυναικών δημοσιογράφων. Ήταν περίπου 2.500 άτομα και μόλις το 5% ήταν γυναίκες. Πράγμα που μας δείχνει ότι υπάρχει μια υποεκπροσώπηση των γυναικών. Έχει συμβεί να νιώσουμε υποτίμηση — πάντα συμβαίνει. Το θέμα είναι πόσο αφήνεις να σε επηρεάσει. Κάθε γυναίκα που μπαίνει σε έναν τέτοιο χώρο βιώνει ένα περίεργο κοίταγμα. Ωστόσο, νομίζω πως αργότερα όλα έρχονται σε μια ισορροπία. Θεωρώ ότι ο νόμος και οι θεσμοί προϋπάρχουν των κοινωνικών πιέσεων και διαμορφώνουν μια κατάσταση. Ωστόσο, και οι κοινωνικές πιέσεις διαμορφώνουν νόμους. Υπάρχουν οι θεσμοί — το θέμα είναι να τους εφαρμόζουμε και να τους κάνουμε συγκεκριμένους στην πράξη. Αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι ότι η κοινωνική πίεση πρέπει να μεταφραστεί σε δράση. Νομίζω πως έτσι θα μπορούσαμε να φτάσουμε πραγματικά στην ισότητα. Θα πρέπει επίσης να έχουμε τη σωστή προβολή των γυναικών· το θέμα δεν είναι μόνο αν φαίνονται, αλλά και πώς φαίνονται. Πρέπει να στοχεύσουμε σε μια επαγγελματική και ουσιαστική προσέγγιση.»