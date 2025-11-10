Μώραλης στο GWomen Sports Summit: «Το συνέδριο το χαρακτηρίζει η συνέπεια, να χρησιμοποιήσουν τα συμπεράσματά του οι αρμόδιοι»

Το 4ο GWomen Sports Summit, το συνέδριο που δίνει φωνή στις γυναίκες αθλήτριες και πρωταθλήτριες έλαβε ξανά χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά, προλόγισε την έναρξή του, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τη συνέπεια της προσπάθειας και τονίζοντας πως τα συμπεράσματά του οφείλουν να χρησιμοποιηθούν από τους αρμόδιους.

Αναλυτικά τα λόγια του Γιάννη Μώραλη:

«Με πολύ χαρά σας υποδέχομαι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εμβληματικό Δημοτικό μας Θέατρο. Πολιτισμός και αθλητισμός έχουν μια συνάφεια οπότε νομίζω πως ταιριάζει το μέρος. Δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να συγχαρώ το Gazzetta, το γυναικείο τμήμα. Με ρώτησαν ποια λέξη θα χαρακτήριζε το συνέδριο. Κατά τη γνώμη μου, η συνέπεια. Είναι πραγματικά συνεπείς σε αυτό που κάνουν, στη διεκδίκηση της ισότιμης σχέσης της γυναίκας στον αθλητισμό, στην ενημέρωση προς όλους μας για τα προβλήματα που αφορούν στη γυναίκα στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό, με πολύ σημαντικές προσωπικότητες, Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες, Πρωταθλήτριες Ευρώπης και Ελλάδας. Νεότερες ή μεγαλύτερες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το αθλητικό υλικό θα δοθεί στα σχολεία του Πειραιά.

Κατά την άποψη μου ο αθλητισμός είναι το σημαντικό, το να αθλούμαστε, να συμμετέχουμε, να απολαμβάνουμε τα καλά του αθλητισμού. Εγώ, χωρίς να έχω υπάρξει αθλητής, συμμετείχα και εργάστηκα στον, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερο, πολυαθλητικό σύλλογο, άρα έχω εμπειρία, έχω ζήσει προβλήματα και των γυναικών στον χώρο. Ερχόμαστε εδώ να επιμορφωθούμε και τα συμπεράσματα αυτά να τα χρησιμοποιήσουν οι καθ'ύλιν αρμόδιοι. Ώστε πραγματικά η γυναίκα να αποκτήσει πλήρη ισότιμη σχέση με τον άντρα, κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ούτε στην προβολή, ούτε σε μια σειρά άλλων ζητημάτων που είναι καλό να αναδεικνύονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Μακάρι αυτό το έργο που αποτελεί θεσμό πια να το φιλοξενούμε και τα επόμενα χρόνια στον Πειραιά»