GWomen Sports Summit: Parents Supporting Daughters

Το 4ο GWomen Sports Summit του Gazzetta και του Gazzetta Women, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αφιερώνεται στις γυναίκες που ενσαρκώνουν τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και την αυθεντικότητα στον αθλητισμό. Με το φετινό σύνθημα «Together. Stronger. Unstoppable», η διοργάνωση στοχεύει να φωτίσει τις αθέατες πλευρές του αθλητισμού και να δώσει βήμα σε ιστορίες πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στο πάνελ Parents Supporting Daughters, οι γονείς των κορυφαίων αθλητριών θα μοιραστούν πώς η πίστη και η στήριξή τους γίνεται κινητήριος δύναμη για την επιτυχία των παιδιών τους. Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Γιάννης και η Βάλια Μώραλη (γονείς της Γιολάντας Μώραλη, ιππασία), ο Γιάννης Ραφαηλίδης (πατέρας της Μαρίας Ραφαηλίδη, σφαιροβολία), ο Θοδωρής Βλάχος (πατέρας της Ολυμπίας Βλάχου, πόλο) και ο Περικλής Ιακωβάκης (πατέρας της Ελένης Ιακωβάκη, στίβος), ενώ τη συζήτηση συντονίζει ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Διευθυντής του Gazzetta.