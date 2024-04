Φερστάπεν και Red Bull ξαναγράφουν το εγχειρίδιο της απόλυτης κυριαρχίας

Στη Σαγκάη ο Μαξ Φερστάπεν μετέτρεψε το 3ήμερο σε masterclass ενώ οι αντίπαλοί του αγωνίστηκαν μεταξύ τους σε μια παρτίδα σκακιού.

Όταν σε λίγα χρόνια οι Φερστάπεν, Νιούι και Χόρνερ βγουν στη σύνταξη και ψάχνουν κάτι για να γεμίσουν το χρόνο τους, θα μπορούσαν να βάλουν κάτω τη γνώση και την εμπειρία τους και να συν-εκδώσουν ένα σύγγραμμα με τίτλο «Πώς να κυριαρχήσετε απόλυτα στη Formula 1». Το έργο αυτό θα αποτελέσει το εγχειρίδιο κάθε φιλόδοξου αρχηγού ομάδας της εποχής, που θα προσπαθεί να επιτύχει στον άκρως ανταγωνιστικό κόσμο του κορυφαίου μηχανοκίνητο σπορ.

Το απόλυτο μοντέλο κυριαρχίας που έχει διαμορφώσει η Red Bull Racing στη Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν στο τιμόνι, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά στο Grand Prix Κίνας, που επέστρεψε φέτος στο πρόγραμμα της F1 και στην πίστα της Σαγκάης. Ο Μαξ Φερστάπεν, με μια εμφάνιση που θύμιζε περισσότερο ρεσιτάλ παρά αγώνα, κατάφερε να κερδίσει με μεγάλη διαφορά, αφήνοντας τους αντιπάλους του να ανταγωνίζονται για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου. Κι όλα αυτά σε μια πίστα που δεν έχει ξανακερδίσει -εξαιρώντας το χθεσινό Σπριντ- και σε ένα 3ήμερο που είχε όλα τα συστατικά να φέρει ανατροπές.

Το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε ιδανικά, με τον Φερστάπεν να κερδίζει τον Αγώνα Σπριντ και την pole position, η οποία μάλιστα ήταν η 100ή για την ομάδα του. Έπειτα από αυτά, ο αγώνας της Κυριακής ήταν μια συνεχής επίδειξη της ανωτερότητάς του, καθώς ο Φερστάπεν δεν αντιμετώπισε καμία απειλή ακόμη και μετά τις επανεκκινήσεις που προκλήθηκαν από τα αυτοκίνητα ασφαλείας.

Η δεύτερη θέση καταλήφθηκε από τον Λάντο Νόρις, ο οποίος με εξυπνάδα και οξυδέρκεια εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες και έκανε το μοναδικό του pit stop κατά τη διάρκεια του Eικονικού Aυτοκινήτου Aσφαλείας, εξασφαλίζοντας μια σημαντική υπεροχή έναντι του Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος αν και έδειχνε δυνατός στο πρώτο μέρος του αγώνα, τελικά έμεινε τρίτος.

Ταυτόχρονα, το GP Κίνας ήταν ένας αγώνας που επιβεβαίωσε την αξία της ευελιξίας και της στρατηγικής προσαρμογής. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, οι οποίοι τερμάτισαν τέταρτος και πέμπτος αντίστοιχα, ακολούθησαν διαφορετικές στρατηγικές και απέδειξαν ότι μια συντηρητικότερη προσέγγιση μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα, ειδικά σε έναν αγώνα με πολλές μεταβλητές. Ωστόσο, αυτό που είναι το ζητούμενο για τη Ferrari, δηλαδή να μειώσει την απόσταση από τη Red Bull, όχι απλώς δεν επιβεβαιώθηκε στην Κίνα αλλά αντίθετα η απόσταση αυτή έδειξε να μεγαλώνει.

