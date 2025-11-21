Τη δική του απάντηση σε όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα εντός της Scuderia μετά τις δηλώσεις του προέδρου, Τζον Έλκαν, έδωσε ο Βρετανός.

Στο περιθώριο του Grand Prix Λας Βέγκας η προσοχή στράφηκε προς τους οδηγούς της Ferrari. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από τα λόγια του προέδρου, Τζον Έλκαν, προς τους οδηγούς «να μιλούν λιγότερο και να επικεντρωθούν στην οδήγηση».

Τα λόγια αυτά ειπώθηκαν ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών και κατασκευαστών στο WEC, ενώ στο ίδιο τριήμερο οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον εγκατέλειψαν από τον αγώνα της Βραζιλίας.

Ο Χάμιλτον και η σχέση του με τον Έλκαν

Μιλώντας από το Λας Βέγκας, ο Σαρλ Λεκλέρ ξεκαθάρισε ότι η δική του ανάρτηση δεν είχε στόχο να απαντήσει στις δηλώσεις του Έλκαν, επισημαίνοντας ότι «οι στόχοι μας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι».

Ο Χάμιλτον, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι έχει συχνή και άμεση επικοινωνία με τον Έλκαν, διαψεύδοντας πως η ανάρτησή του σχετιζόταν με όσα ειπώθηκαν.

«Ο Τζον κι εγώ μιλάμε σχεδόν κάθε εβδομάδα, έχουμε εξαιρετική σχέση. Δεν είχα κάποια αντίδραση σε αυτά που ειπώθηκαν. Δεν δίνω και μεγάλη σημασία σε τέτοια πράγματα», είπε.

Όσο για το αν θα πρέπει να μιλάει λιγότερο προς τα έξω, ο Χάμιλτον απάντησε:

«Πάντα είμαι ανοιχτός στο να κάνω λιγότερα media. Όμως σοβαρά τώρα, όλοι πρέπει να αναλαμβάνουμε ευθύνη. Η προσπάθεια που γίνεται από κάθε μέλος της Ferrari είναι τεράστια. Κι επειδή μιλάμε για τη Ferrari, η προσοχή είναι πάντα τεράστια και όχι πάντα θετική. Είμαστε όμως απόλυτα αφοσιωμένοι στο να αλλάξουμε την κατάσταση. Εγώ προσωπικά είμαι δεσμευμένος να βοηθήσω την ομάδα να ξαναχτίσει τη δυναμική της. Κάθε πρόκληση είναι ευκαιρία για εξέλιξη και πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε».

Άγνοια για τις δηλώσεις του Έλκαν

Ο Χάμιλτον διευκρίνισε μάλιστα ότι η ανάρτησή του δημιουργήθηκε πριν πληροφορηθεί όσα είχε πει ο Έλκαν.

«Δεν ήταν αντίδραση. Δεν είχα δει καν τις δηλώσεις. Ανέβασα το ποστ ενώ ήμουν στο αεροπλάνο. Έμαθα τι είχε πει όταν έφτασα σπίτι. Καμία σχέση δεν είχε με αυτό που ειπώθηκε», πρόσθεσε.

