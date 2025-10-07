Μετά τη νίκη του στη Σιγκαπούρη, ο 27χρονος Βρετανός βάζει υψηλούς στόχους για την επόμενη σεζόν.

Ο Τζορτζ Ράσελ πέτυχε στη Σιγκαπούρη τη δεύτερη φετινή του νίκη, μην επιτρέποντας σε κανέναν από τους υπόλοιπους οδηγούς να αμφισβητήσει την κυριαρχία του στην Μαρίνα Μπέι. Ο Ράσελ ανέβηκε για 8η φορά φέτος στο βάθρο, ισοφαρίζοντας την καλύτερη του επίδοση από το 2022, όμως τότε το είχε πετύχει σε 22 αγώνες (έναντι 18 φέτος).

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1, Τότο Βολφ, εκθείασε την εμφάνιση του 28χρονου Βρετανού αλλά και τη συνολική παρουσία του τη φετινή σεζόν. «Είχε διαρκώς τον έλεγχο του αγώνα και σε κανένα σημείο δεν υπήρχε αμφιβολία ότι μπορεί να οδηγούσε με ρίσκο. Ο Τζορτζ είναι εξαιρετικός όλη τη σεζόν, δεν έχω δει να κάνει λάθη. Μπορεί σε κάποιους αγώνες να είπε ότι μπορούσε κάνει κάτι παραπάνω, όμως αυτό συμβαίνει με όλους τους οδηγούς».

Με ξεκάθαρο ρόλο ως Νο1 οδηγός της Mercedes και με τη γερμανική ομάδα να αναμένεται να είναι πρωταγωνίστρια το 2026 - στη σεζόν με τα νέα μονοθέσια και κανονισμούς - ο Ράσελ δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του: «Νιώθω έτοιμος να παλέψω για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Βέβαια μόνο ένας το κατακτά κάθε χρόνο. Είμαι 27 ετών και παλεύω κάθε μέρα γιατί δεν ξέρω πότε θα μου παρουσιαστεί η ευκαιρία. Μπορεί το 2026, μπορεί την επόμενη χρονιά. Δεν έχω όμως αμφιβολία, θα έρθει η σειρά μου», δήλωσε ο Ράσελ στην εφημερίδα της Σιγκαπούρης Straits Times.