Η Λόρα Βιλάρ ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή της να θέσει υποψηφιότητά για την προεδρία της FIA και θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νυν πρόεδο, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ και τον συνυποψήφιο, Τιμ Μάιερ. Η Ελβετίδα οδηγός αγώνων είναι η πρώτη γυναίκα που διεκδικεί την προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2025 στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν.

Μία αναπάντεχη εξέλιξη

Σε ανακοίνωσή της λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δράση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν της Formula 1, η επιχειρηματίας και ταυτόχρονα ενεργή οδηγός αγώνων, τόνισε:

«Η FIA πρέπει ξανά να γίνει η ομοσπονδία των κλαμπ και των κατόχων αδειών. Η φιλοδοξία μου είναι μια διακυβέρνηση πιο δημοκρατική, πιο διαφανής, πιο υπεύθυνη, ανοιχτή στις γυναίκες και στις νέες γενιές. Πιστεύω βαθιά ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χρειάζεται ποικιλομορφία και καινοτομία, για να συνεχίσει να εμπνέει τις νεότερες γενιές παγκοσμίως».

Το πρόγραμμα της Βιλάρ

Η 28χρονη Ελβετίδα παρουσίασε ένα σαφές πλάνο για την εκστρατεία της, το οποίο περιλαμβάνει:

Ενδυνάμωση των εθνικών ομοσπονδιών μέσω τακτικών διαβουλεύσεων και συμμετοχικής διακυβέρνησης

Ενίσχυση της διαφάνειας στα οικονομικά και στη λήψη αποφάσεων

Δημιουργία πιστοποίησης «FIA Eco-Performance» για οργανισμούς και ομάδες που ηγούνται στη βιωσιμότητα

Ενίσχυση του προγράμματος Women in Motorsport (Girls on Track, mentoring) και ίδρυση της FIA Young Leaders Academy

Τοποθέτηση της FIA ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς στη βιώσιμη κινητικότητα και στην οδική ασφάλεια

🎬 Meet the female drivers of the Ligier European Series – Ep 2



🚀 She races. She empowers.



Laura Villars, driver of the #1 @groupvirage Ligier JS P4, is here to prove that girls belong on the grid.

Her message? We can race. We have power. Go straight to your dreams! pic.twitter.com/CKVWJ46OY0 — Ligier European Series (@LigierEuroSerie) July 30, 2025

Η αγωνιστική της καριέρα

Η Βιλάρ έχει ήδη «χτίσει» αξιοσημείωτη πορεία στις πίστες, με συμμετοχές σε διάφορες κατηγορίες μονοθεσίων όπως Formula 3 και Formula 4. Φέτος αγωνίζεται στη Ligier European Series με ένα JS P4, ένα entry-level σπορ πρωτότυπο αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Με την υποψηφιότητά της, η Βιλάρ φιλοδοξεί να ανοίξει νέους δρόμους για το μέλλον της FIA και να δώσει ισχυρότερη φωνή στη διαφορετικότητα και τη νέα γενιά.

