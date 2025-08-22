Το γουστάρεις σε πράσινο, το παίρνεις σε γκρι: Γιατί επιλέγουμε αυτοκίνητα σε μουντά χρώματα

Η αναζήτηση νέου αυτοκινήτου γίνεται με το συναίσθημα, όμως η αγορά με την λογική.

Στην αγορά ενός ακριβού προϊόντος, όπως το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συναισθηματισμοί. Μπορεί το πρώτο κριτήριο να είναι η εξωτερική εμφάνιση, όμως παράμετροι όπως η πρακτικότητα και η κατανάλωση καυσίμου... μπαίνουν στην εξίσωση. Ειδικά αν πρόκειται για οικογενειακό αυτοκίνητο.

Για το λανσάρισμα ενός νέου μοντέλου, οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιλέγουν ένα έντονο χρώμα: μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο, ακόμα και πράσινο ή κίτρινο, όπως στην περίπτωση του νέου ηλεκτρικού Renault 5. Όμως ποιο χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές; Απαντήσεις δίνουν τα στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη από την εταιρεία ανάλυσης της αγοράς Jato Dynamics.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στις 5 μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης (Γερμανία, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία), σχεδόν 7 στους 10 επιλέγουν τα ουδέτερα χρώματα: γκρι, λευκό και μαύρο. Ακολουθούν το μπλε (12,1%) και το κόκκινο (7,4%).

Γιατί όμως τελικά οι πελάτες προτιμούν τα συνηθισμένα χρώματα; Σύμφωνα με την εταιρεία Jato, επικρατεί η λογική για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι ένα έντονο χρώμα ίσως δυσκολέψει την μεταπώληση του αυτοκινήτου μετά από μερικά χρόνια.

Τα έντονα χρώματα αυξάνουν πάντως το μερίδιό τους σε αυτοκίνητα όπου το συναισθηματικό κριτήριο είναι υψηλό, όπως το Renault 5 και το Fiat 500.

Όσον αφορά το εσωτερικό των αυτοκινήτων, οι κάτοικοι στη Βόρεια Ευρώπη επενδύουν σε πολυτελή υλικά (Γερμανία 57% και Μ. Βρετανία 53%), ενώ της Νότιας Ευρώπης σε υφασμάτινες επενδύσεις που είναι πιο οικονομικές (Ισπανία 85%, Ιταλία 75%, Γαλλία 75%).

