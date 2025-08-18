Οι άσοι του ΝΒΑ και της Formula 1 φωτογραφήθηκαν δίπλα-δίπλα για τις ανάγκες μίας διαφημιστικής καμπάνιας.

Ένα κενό διάστημα στις υποχρεώσεις τους, επέτρεψε στους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λάντο Νόρις να βρεθούν μαζί στην Αγγλία. Ο άσος της εθνικής ομάδας μπάσκετ και ο οδηγός της McLaren F1 συμμετέχουν στην καμπάνια της Google Pixel, της εταιρείας κατασκευής smartphones.

Ο Γιάννης επισκέφθηκε την έδρα της McLaren στο Ουόκινγκ της Αγγλίας και μάλιστα - όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο - προσπάθησε ανεπιτυχώς να μπει στο μονοθέσιο της βρετανικής ομάδας.

Ο Αντετοκούνμπο φόρεσε αγωνιστική φόρμα και ο Νόρις εμφάνιση μπάσκετ, ενώ όταν τους ζητήθηκε να φωτογραφηθούν πλάτη με πλάτη, ο οδηγός της F1 σχολίασε: «Αυτό είναι άδικο για μένα».

Περισσότερα θα γίνουν γνωστά την Τετάρτη 20 Αυγούστου, όταν θα δημοσιοποιηθεί το σχετικό διαφημιστικό σποτ.